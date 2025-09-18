PSD cedează conducerea Prefecturii Bacău către USR

Prefectura Bacău intră într-o nouă etapă de conducere, după ce, în urma protocolului semnat la nivel național, social-democrații au fost nevoiți să cedeze șefia instituției către USR.

În centrul atenției se află Andreea Negru, 41 de ani, șefa de cabinet a primarului municipiului Bacău. Absolventă de filosofie și fostă jurnalistă la televiziunea locală 1 TV, Negru este văzută drept varianta cel mai probabilă pentru fotoliul de prefect.

Noua configurație administrativă schimbă radical balanța politică: dacă PSD rămâne complet fără reprezentare la vârful Prefecturii, PNL își păstrează locul de subprefect prin Gabriel-Stănică Lupu, iar UDMR continuă să ocupe cealaltă funcție, prin Emilia Gal.

La ultimele alegeri locale, PSD a obținut cele mai multe voturi pentru Consiliul Județean, în timp ce UDMR, cu doar 3,03% din sufragii, reușește să rămână parte din conducerea instituției.

În cifre, rezultatul scrutinului trecut arăta așa: PNL – 28,67%, USR (în alianță cu PMP – Forța Dreptei) – 10,01%, iar PSD 35,14%, câștigător detașat la votul pentru CJ.

Totuși, aritmetica politică dictată la București schimbă realitatea din Bacău.