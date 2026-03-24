Protest la Galbeni după decizia de demolare a școlii din sat. Localnicii acuză risipirea banilor publici

Mai mulți locuitori ai satului Galbeni, comuna Filipești (județul Bacău), protestează față de decizia autorităților locale de a demola clădirea școlii din localitate, considerând proiectul inutil și o posibilă risipă de fonduri publice. Reacția comunității este însoțită de o petiție publică adresată Primăriei, Consiliului Local și instituțiilor centrale.

Semnatarii documentului susțin că demolarea școlii ar fi nejustificată, în condițiile în care clădirea a fost modernizată în ultimii ani prin investiții publice de sute de mii de lei. Potrivit acestora, după 1989 imobilul a beneficiat de mai multe lucrări de renovare și dotare – inclusiv instalații sanitare moderne, centrală termică pe gaz, ferestre termopan și dotări didactice – realizate în mai multe etape, între 2017 și 2023.

Localnicii afirmă că satul Galbeni are în prezent o populație școlară redusă, elevii desfășurându-și cursurile în comuna Filipești, alături de copii din alte sate. În aceste condiții, spun ei, investiția într-o clădire nouă pe locul actualei școli nu ar avea o justificare practică.

Nemulțumirea comunității vizează și modul în care a fost adoptată decizia. Potrivit protestatarilor, o delegație de săteni a participat pe 4 martie la ședința Consiliului Local Filipești pentru a-și exprima opoziția față de proiectul de demolare. Atunci, spun aceștia, primarul ar fi cerut consilierilor să nu voteze proiectul, iar hotărârea nu a fost adoptată.

Ulterior însă, pe 20 martie, în cadrul unei ședințe extraordinare, proiectul ar fi fost reintrodus pe ordinea de zi și aprobat, fără a figura anterior în convocatorul public, fapt pe care localnicii îl consideră „nedemocratic și netransparent”.

Pentru comunitatea din Galbeni, școala reprezintă un simbol important al satului. Clădirea actuală a fost inaugurată în 1962 și extinsă în anii ’70 cu ajutorul muncii voluntare a localnicilor. De-a lungul timpului, aici au învățat generații de elevi, mulți dintre ei devenind profesioniști în diverse domenii.

Semnatarii petiției cer oprirea demolării clădirii și propun ca aceasta să fie păstrată pentru activități comunitare, culturale sau muzeale. De asemenea, solicită intervenția Prefecturii Bacău, a Consiliului Județean și a Ministerului Educației pentru analizarea situației.

Inițiatorii demersului spun că protestul are un caracter civic și nu este motivat politic, scopul fiind „salvarea unui reper identitar al satului Galbeni”. Printre semnatarii petiției se află și fosta directoare a școlii, profesoara Viorica Blanaru.