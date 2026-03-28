Protest, incendiu și focuri de armă la Prefectura Bacău – scenariu de antrenament testat de forțele de intervenție

Cu prilejul Zilei Jandarmeriei Române, sărbătorită la 3 aprilie și marcând 176 de ani de existență, Inspectoratul de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău a organizat, la 26 martie, un exercițiu complex de pregătire interinstituțională, destinat gestionării unor situații de criză.

Exercițiul, desfășurat sub scenariul „Evacuarea unui imobil ocupat ilegal”, a reunit structuri din cadrul Sistemului Național de Prevenire și Combatere a Terorismului, respectiv Inspectoratul de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău, Gruparea de Jandarmi Mobilă „Alexandru cel Bun” Bacău, Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bacău, Brigada Antitero a SRI și Batalionul 53 Comando „Smaranda Brăescu”. La activitate au fost prezenți și cei doi subprefecți ai Instituției Prefectului – Județul Bacău.

Potrivit scenariului, exercițiul a simulat apariția unui protest spontan, neautorizat, în fața sediului Instituției Prefectului, la care participau aproximativ 500 de persoane, unele aflate în stare de ebrietate. După ce o parte dintre protestatari au solicitat să fie primiți în audiență, iar prefectul a explicat că nu poate soluționa pe loc problemele prezentate, tensiunile au escaladat, iar manifestanții au forțat cordonul de ordine și au pătruns în clădire.

În cadrul scenariului au fost simulate mai multe situații de risc, printre care izbucnirea unui incendiu provocat de aruncarea unei petarde, intervenția pompierilor pentru stingerea focului, apariția unui protestatar înarmat cu un cuțit care l-a amenințat pe prefect, identificarea unui colet suspect ce a necesitat intervenția echipei SAS din cadrul IPJ Bacău și un incident armat generat de un bărbat care a sustras o armă dintr-o autospecială de serviciu.

Exercițiul a urmărit testarea capacității de reacție, a coordonării și a comunicării între instituțiile implicate, în condiții cât mai apropiate de realitate.

Coordonarea activității a fost asigurată de locotenent-colonelul Mihai Munteanu, prim-adjunct al inspectorului-șef al IJJ Bacău. „A fost multă muncă, comunicare și implicare. Astfel de inițiative ne arată că suntem un întreg, mereu gata pentru orice și oricând. Mă bucur că exercițiul și-a atins scopul: ne înțelegem din priviri, iar privirile se înțeleg când există coeziune, echipă și implicare”, a declarat acesta.

La rândul său, colonelul Eusebiu Bârnat, inspectorul-șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău, a subliniat că participarea la astfel de exerciții reflectă responsabilitatea structurilor de ordine publică față de comunitate și importanța pregătirii preventive pentru gestionarea situațiilor de criză.

Colonelul Adrian Constantin Mătăsaru, comandantul Grupării de Jandarmi Mobile „Alexandru cel Bun” Bacău, a evidențiat rolul cooperării între instituții. „Suntem onorați să fim alături de celelalte structuri în efortul de a proteja comunitatea. Cooperarea și antrenamentul comun construiesc încredere între forțe și cu cetățenii”, a afirmat acesta.

Exercițiul a fost urmărit și de subprefecții Valentin Ivancea și Olimpiu Tulpan, care au apreciat modul de acțiune al structurilor implicate. Valentin Ivancea a declarat că a remarcat „profesionalism, reacție rapidă și o foarte bună colaborare între forțele implicate”, subliniind că județul Bacău dispune de specialiști pregătiți să intervină în situații critice.

Reprezentanții instituțiilor participante au arătat că astfel de activități contribuie la consolidarea cooperării interinstituționale și la menținerea unui nivel ridicat de pregătire, în contextul misiunii permanente de asigurare a siguranței cetățenilor.