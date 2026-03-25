Propunere privind funcționarea semaforului de pe Banca Națională

Vă scriu din dorința de a face cunoscută o idee legată de noul semafor amplasat pe strada Banca Națională. Consider că modul în care este gestionată circulația în această zonă ar putea fi ușor îmbunătățit, în special în zilele de weekend, când traficul este diferit față de cel din timpul săptămânii.

Cred că, în zilele de sâmbătă și duminică, semaforul ar putea funcționa intermitent pe culoarea galbenă. În acest fel, traficul s-ar desfășura mai fluent, iar cozile care se formează acum și în weekend – asemănătoare celor din timpul săptămânii – ar putea fi reduse considerabil.

Situația este cu atât mai dificilă cu cât cei care ies din sensul giratoriu de la statuia lui Ștefan cel Mare și intră pe strada George Bacovia întâlnesc două semafoare la o distanță de aproximativ 50 de metri unul de celălalt. În mod similar, șoferii care vin de pe strada Banca Națională și virează la stânga pe Bacovia sunt opriți, practic, de același sistem de două semafoare.

Din această cauză se formează zilnic cozi foarte mari, fenomen care, înainte de instalarea noului semafor, apărea în principal doar la orele de vârf. În prezent, aglomerația persistă aproape permanent, inclusiv în momentele în care traficul nu ar justifica timpi atât de lungi de așteptare.

În același timp, cred că o analiză a sincronizării semafoarelor din zonă ar putea aduce beneficii importante pentru circulația rutieră. Dacă cele două semafoare ar funcționa coordonat sau ar avea timpi adaptați fluxului real de trafic, s-ar putea evita blocajele frecvente care îi nemulțumesc pe șoferi și creează aglomerație inutilă într-o zonă relativ scurtă de drum. O astfel de soluție tehnică ar putea îmbunătăți considerabil fluiditatea traficului fără costuri majore.

Poate că nu ar fi o idee rea ca autoritățile să analizeze și posibilitatea transformării străzii Banca Națională în sens unic spre Mioriței. O astfel de soluție ar putea contribui semnificativ la fluidizarea traficului și la reducerea blocajelor din zonă.

Cu stimă,

Un băcauan

