Proprietarul plătește, chiar dacă nu locuiește: legea nu iartă restanțele la întreținere și utilități

Chiar dacă spațiul este închiriat și datoriile la întreținere sau utilități sunt generate de chiriaș, legea spune clar: proprietarul rămâne, în ultimă instanță, responsabil pentru plata acestora. Atât asociația de proprietari, cât și furnizorii de utilități pot recupera sumele restante direct de la proprietar, inclusiv prin executare silită.

Ce spune legea

Potrivit Legii 196/2018, obligația de plată a cotelor de contribuție la cheltuielile asociației revine întotdeauna proprietarului, indiferent dacă locuința este închiriată, folosită în baza unui drept real (uz, uzufruct, abitație) sau cedată prin contract de comodat. Raporturile juridice cu chiriașul nu exonerează proprietarul de responsabilități în fața asociației sau a furnizorilor de utilități, scrie avocatnet.ro.

Măsuri la îndemâna asociației

Dacă datoria depășește 60 de zile de la scadență, asociația poate da în judecată proprietarul, acțiune scutită de taxa de timbru. Mai mult, asociația are ipotecă legală asupra apartamentului și un privilegiu asupra bunurilor mobile ale acestuia, putând înscrie datoria în cartea funciară. Sentința obținută în instanță se poate executa silit, inclusiv prin vânzarea locuinței, iar autoritățile locale au drept de preempțiune asupra imobilelor executate pentru datorii la întreținere.

Furnizorii de utilități, aceleași drepturi

Chiar și în cazul facturării individuale, furnizorii pot acționa direct împotriva proprietarilor restanțieri după 60 de zile de neplată. Este însă interzisă sistarea serviciului pentru întregul imobil din cauza neplății unui singur apartament.

Ce poate face proprietarul

După ce își achită datoriile, proprietarul poate cere în instanță recuperarea sumelor de la chiriaș și chiar rezilierea contractului. Totuși, fără un contract scris și înregistrat fiscal, demersul devine dificil și riscant, inclusiv din punct de vedere fiscal. Chiar și cu un contract executoriu, executarea silită se aplică doar chiriei restante, nu și întreținerii — pentru aceasta fiind nevoie de un proces separat.

La vânzarea imobilului

Proprietarul trebuie să prezinte la notar o adeverință de la asociație care confirmă plata la zi a întreținerii și utilităților. Dacă există datorii, acestea pot fi preluate expres de cumpărător, cu consemnarea în actele de vânzare-cumpărare.

Concluzia

Legea nu face distincție între cine locuiește efectiv și cine deține proprietatea. În ochii asociației și ai furnizorilor, proprietarul este cel care răspunde financiar, iar eventualele datorii ale chiriașului devin, practic, problema lui — de recuperat ulterior, dacă există un cadru legal bine pus la punct.

