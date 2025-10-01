PROMOȚIA SĂPTĂMÂNII 1-7 octombrie

Începând de săptămâna aceasta, în magazinele Direct Din Fabrică veți putea găsi pâinea artizanală gourmet, produsă în Bacău de brutăria Panificio Pan Gourmet.

Pâinea cu maia este realizată natural dintr-un amestec de zece tipuri de făină ce nu conține conservanți, aditivi sau amelioratori industriali.

„Panificio Pan Gourmet reprezintă un nou capitol din pasiunea pentru bucătăria italiană, suntem bucurosi sa incepem aceasta colaborare cu magazinele Direct din Fabrică”, a declarat domnul Petru Pascariu, proprietarul fabricii.