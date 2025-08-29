Promoția Regina Maria – 150 a depus jurământul la Școala Națională de Poliție Penitenciară din Târgu Ocna

Ieri, la Târgu Ocna, a avut loc festivitatea de absolvire a promoției „Regina Maria – 150” a Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare „Constantin Brâncoveanu”.

Înființată în 1997, instituția a devenit în aproape trei decenii un veritabil centru de excelență, pregătind generații de agenți care servesc sistemul penitenciar românesc cu profesionalism, disciplină și respect față de lege. Mii de absolvenți au pornit de aici pe un drum al responsabilității și devotamentului față de țară.

Momentul solemn al zilei l-a constituit depunerea jurământului de către tinerii absolvenți, un angajament de onoare și sacrificiu în slujba legii și a oamenilor.

Pentru județul Bacău, școala de la Târgu Ocna rămâne un motiv de mândrie, iar pentru România – o garanție că viitorul sistemului penitenciar este asigurat de profesioniști dedicați.

👏 Felicitări absolvenților promoției „Regina Maria – 150”!