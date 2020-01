I-am invitat pe câțiva dintre scriitorii băcăuani să ne facă mărturisiri despre proiectele literare pe care le-au croit pentru 2020. Astăzi, „mărturisirea” criticului și istoricului literar Petre Isachi și cea a romancierului, dramaturgului, poetului Viorel Savin…

„Pe fruntea-mi palidă stă mărul închipuit…”

Petre Isachi: „Luându-mă după Goethe care a fost convins toată viaţa că o carte cu adevărat «nouă şi originală» nu ar fi decât aceea care i-ar face pe dragii noştri cititori să «iubească adevărurile vechi», am început Convorbiri în oglindă cu Mircea Eliade – am scris doar 6-7 rânduri, stimulat, desigur, de întrebarea singurei gazete din Bacău, Deşteptarea. Vor fi, probabil, mai multe tomuri (cel puţin trei), iar primul volum va fi gata în 2021. Voi încerca să argumentez ideea că scriitorul-savant Mircea Eliade este oglinda cititorului-scriitor Petre Isachi, aşa cum Credinciosul este oglinda credinciosului. Intenţionez reciclarea tradiţiei culturale, convins fiind că reinterpretarea unui scriitor de geniu potenţează forţa de seducţie a Operei, dar şi autonomia lectorului /intentio lectoris. Modelul ar putea fi: Prin subteranele dostoievskiene. Această inter-glosare (prima dată termenul a fost folosit de Montaigne – secolul XVI) nu înseamnă o canibalizare, la modă azi, ci mai curând o metatextualizare, care reconfigurează «Adevărul» lui Eliade. Rămâne întrebarea: dacă Adevărul este fiul Timpului, mai merită el să fie căutat?

Cum am trei filosofi – colaboratori ai revistei de cultură 13 Plus (Ştefan Munteanu, Ion Dinvale, Ion Fercu), intenţionăm o «vizită de lucru» (cum am făcut în 2019, la Văratic) în ţara lui Aristotel, Sofocle, Euripide etc. Vom avea, probabil, în vedere cel puţin două categorii estetice: tragicul şi frumosul. Desigur, în Peştera lui Platon. Directorul executiv al Proiectului: romancierul Adrian Lungu, Consilier ştiinţific: scriitorul-total Viorel Savin. Specialistul în comunicare: poliglotul Mihai Botez.

Tot în 2020, pregătim debutul editorial al Emiliei Mardare (Poezie – Colegiul Ferdinand, clasa a XI-a) şi al lui Alex Oko, Prezentul Artistului – Colegiul Naţional de Artă, George Apostu, clasa a XI-a), ambele cărţi la Editura Rovimed, Bacău. Mai sunt plăcut ameninţat cu 7 (număr mitic!) lansări de carte, încât… Întrebarea îmi aduce aminte un vers din Theodor George Calcan: «Pe fruntea-mi palidă stă mărul închipuit…».”

„Suport, la fel de lipsit de cumințenie, «ghionturile» existenței”

Viorel Savin: „În 2020 îmi va ieși pe piață romanul O zi din viața lui Teofil Avram la o editură importantă, dar prin prevederile Contractului nu am voie «să fac zgomot», adică… «să mă laud» cu «unde și când apare». În carte este vorba chiar despre ceea ce se afirmă în titlu: o zi nenorocită, uneori cu accente dramatice, alteori cu accente comice din viața unui intelectual din provincie. Adâncesc, cu alte personaje, cunoașterea realităților expuse în partea a doua a romanului «Gresia albastră»: «Avatarurile manuscrisului».

Prin martie voi oferta editurile cu un alt roman, intitulat Colecționarul de nasturi. Este vorba despre un adolescent ce îmbobocește în aceste vremuri mizerabile și triste, cartea ilustrând de fapt, eternele mele preocupări de a umili prezentul prin punerea unei oglinzi în fața lui. Ca «să se vază» la chip! Și să ia aminte! – Dacă mai poate. În rest, suport la fel de lipsit de cumințenie «ghionturile» existenței, ceea ce sper să faceți și Domniile Voastre. Căci, ne mănâncă, domnilor, câinii!”