Programul Rabla 2025 pentru persoanele fizice: vouchere reduse la mașinile electrice și ghid actualizat

Programul Rabla destinat persoanelor fizice va fi lansat în septembrie 2025, anunță autoritățile. În acest an, schema va veni cu un ghid actualizat, care a fost propus recent spre dezbatere publică de Ministerul Mediului. Una dintre cele mai importante modificări vizează voucherele pentru mașinile electrice, care se vor acorda la jumătate din valoarea inițială, respectiv 18.500 de lei (aproximativ 3.700 de euro).

Recent, prin Ordonanța de Urgență nr. 41/2025, au fost stabilite reguli noi privind gestionarea investițiilor finanțate atât din Planul Național de Redresare și Reziliență, cât și din fonduri publice. Printre acestea se numără și suspendarea, până la finalul anului, a lansării și evaluării programelor sau proiectelor, cu câteva excepții.

Totodată, ordonanța permite Ministerului Mediului să inițieze, în 2025, un program dedicat exclusiv persoanelor fizice pentru achiziția de autovehicule noi, bugetul alocat fiind de 200 de milioane de lei.

Pentru implementarea programului Rabla 2025, Ministerul Mediului a pus în dezbatere publică un proiect de ordin care definește ghidul actualizat al programului. Principala modificare vizează reducerile pentru voucherele acordate la achiziția de mașini electrice sau cu pilă de combustie pe hidrogen, de la 37.000 de lei (aproximativ 7.400 de euro) la 18.500 de lei (circa 3.700 de euro).

Valorile celorlalte ecotichete rămân neschimbate:

10.000 de lei pentru autovehicule noi cu motor termic (inclusiv GPL/GNC) sau motociclete;

12.000 de lei pentru autovehicule noi hibrid;

15.000 de lei pentru autovehicule plug-in hibrid sau motociclete electrice.

Fiecare persoană fizică va putea solicita maximum două ecotichete într-o sesiune de înscriere, câte unul pentru fiecare vehicul nou.

Lista dealerilor validați anterior rămâne valabilă și pentru Rabla 2025, cu condiția semnării contractelor de participare conform noilor reguli. În rest, regulile programului rămân similare: ecotichetele se acordă doar la predarea unui număr echivalent de autovehicule vechi și nu se pot cumula pentru achiziția unui singur vehicul.

Proiectul de ordin trebuie aprobat și semnat de ministrul Mediului și publicat în Monitorul Oficial pentru a intra în vigoare.