Programul Rabla 2025 pentru persoane fizice: noutăți, buget și reguli

Programul Rabla 2025, destinat exclusiv persoanelor fizice, va fi lansat oficial în această lună, după ce autoritățile au aprobat un nou ghid al finanțării, publicat recent în Monitorul Oficial prin Ordinul 2.369/2025 al Ministerului Mediului.

Modificările vin în contextul în care, pe final de august, Guvernul a adoptat OUG nr. 41/2025, care a suspendat, până la sfârșitul anului, lansarea și evaluarea de proiecte și programe finanțate din PNRR și din fonduri naționale. Una dintre puținele excepții prevăzute de actul normativ a fost însă tocmai relansarea Rabla pentru persoane fizice, cu un buget total de 200 de milioane de lei, scrie avocatnet.ro.

Principala schimbare: vouchere mai mici pentru electrice

Cea mai importantă modificare privește sprijinul acordat pentru achiziția de mașini electrice. Dacă în primăvară valoarea voucherelor era de 37.000 de lei (aprox. 7.400 de euro), noul ghid reduce suma la 18.500 de lei (aprox. 3.700 de euro), practic la jumătate.

Această ajustare reflectă atât constrângerile bugetare, cât și interesul autorităților de a menține programul accesibil pentru un număr cât mai mare de beneficiari, chiar dacă sprijinul pentru mașinile „zero emisii” devine mai modest.

Valoarea voucherelor pentru alte tipuri de autovehicule

Restul tichetelor rămân la nivelurile stabilite în primăvară:

10.000 de lei – pentru autovehicule noi cu motor cu ardere internă (inclusiv GPL/GNC) sau pentru motociclete;

12.000 de lei – pentru autovehicule hibride;

15.000 de lei – pentru autovehicule plug-in hybrid sau motociclete electrice.

Reguli de participare

Regulile de bază ale programului rămân, în linii mari, neschimbate:

solicitantul trebuie să predea la casare un autovehicul vechi pentru fiecare voucher solicitat ;

pot fi obținute cel mult două ecotichete pe sesiune , câte unul pentru fiecare autovehicul nou cumpărat;

nu este permisă cumularea a două vouchere pentru achiziția unei singure mașini.

Rabla 2025 pentru persoane fizice marchează o relansare într-un context dificil, cu un buget limitat, dar cu reguli menite să păstreze echilibrul între diversitatea tipurilor de autovehicule și accesul cât mai larg al cetățenilor. Reducerea voucherelor pentru electrice ar putea tempera entuziasmul față de acest segment, însă programul rămâne un instrument important pentru reînnoirea parcului auto național.