Program economic sau trădare națională?

Claudiu Târziu, președintele Acțiunii Conservatoare (ACT) și europarlamentar, denunță intenția Guvernului Bolojan de a vinde activele strategice ale României

București, 19 august — Declarațiile recente ale premierului Ilie Bolojan, prin care anunță pregătirea listării pe bursă a unor pachete de acțiuni la companii precum Aeroporturi București, Hidroelectrica sau Nuclearelectrica, reprezintă un act de trădare a interesului național și o lovitură directă la siguranța economică și energetică a României.

„Un stat responsabil nu își scoate la vânzare, în momente de criză, cele mai importante active strategice. Acestea trebuie gestionate cu profesionalism, depolitizate și transformate în motoare de dezvoltare pentru întreaga țară, nu sacrificate pentru a acoperi găurile bugetare create de politici greșite și risipă”, a declarat Claudiu Târziu, președintele ACT și europarlamentar.

Privatizare de nevoie = pierdere definitivă pentru România

Guvernul Bolojan recunoaște, implicit, falimentul politicilor sale de austeritate, care nu au produs rezultatele promise. În loc să oprească risipa banului public, să stimuleze producția internă și să aducă profesioniști în fruntea companiilor de stat, Executivul preferă calea cea mai scurtă și cea mai păguboasă: vânzarea pe bucăți a României.

Această strategie, aplicată într-un moment de vulnerabilitate economică, riscă să aducă statului român prețuri mult sub valoarea reală a activelor și să lase companiile strategice la mâna unor interese private, străine sau speculative.

Energie și infrastructură — coloana vertebrală a suveranității

Hidroelectrica și Nuclearelectrica sunt coloana vertebrală a securității energetice a României, iar Aeroporturi București reprezintă infrastructura esențială de transport și mobilitate. Vânzarea acestora echivalează cu renunțarea la instrumentele prin care statul poate asigura independența și stabilitatea țării.

„Este de neconceput ca, în plin context geopolitic și economic dificil, România să-și diminueze controlul asupra resurselor și infrastructurilor strategice. În loc să ne consolidăm autonomia, Guvernul alege să ne pună în poziția de dependență. Aceasta nu este o politică economică, ci o capitulare”, a subliniat Claudiu Târziu.

Soluții reale pentru redresare

Acțiunea Conservatoare propune măsuri clare și responsabile pentru a redresa economia:

Oprirea risipei și a cheltuielilor inutile din bani publici;

Profesionalizarea managementului companiilor de stat și scoaterea lor de sub influența politică;

Stimularea producției interne și a investițiilor în industrii strategice;

Utilizarea profiturilor companiilor de stat pentru finanțarea spitalelor, școlilor, autostrăzilor și programelor de dezvoltare economică.

Apel la responsabilitate

„Cerem Guvernului Bolojan să oprească imediat acest demers de subminare a economiei naționale. România nu poate fi pusă pe tarabă pentru a acoperi incompetența și lipsa de viziune a celor care o conduc. Companiile strategice sunt ale poporului român și trebuie să rămână în patrimoniul național”, a concluzionat Claudiu Târziu.