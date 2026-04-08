Producția animală în județul Bacău: creștere la carne, scăderi la lapte și ouă

Datele statistice privind sectorul zootehnic din județul Bacău arată evoluții diferite ale principalilor indicatori ai producției animale în luna ianuarie 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Analiza evidențiază o creștere a producției de carne, dar și scăderi în anumite segmente ale producției de lapte și ouă.

Crește producția de carne

În perioada 1–31 ianuarie 2026, producția totală de carne obținută din sacrificări și vânzări pentru sacrificare a fost de 5.888 tone, cu 793 tone mai mult decât în luna ianuarie 2025. Cea mai mare parte a producției, aproximativ 95,2%, a fost destinată pieței, prin vânzări directe sau către unități de creștere și procesare, în timp ce aproximativ 4,8% a fost utilizată pentru consum familial.

Evoluția indică o revenire a sectorului zootehnic după fluctuațiile din anii anteriori, în condițiile în care producția de carne rămâne unul dintre pilonii principali ai agriculturii județene. Datele statistice arată că sectorul zootehnic din Bacău traversează în ultimii ani o perioadă de ajustări, influențată de costurile de producție și de modificările efectivelor de animale.

Producția de lapte și ouă

În ceea ce privește producția de lapte de vacă, în luna ianuarie 2026 s-au obținut 54,5 mii hectolitri, ceea ce reprezintă o scădere cu 6,3 mii hectolitri față de ianuarie 2025.

În același timp, producția de lapte de oaie a fost de aproximativ 0,5 mii hectolitri, iar cea de lapte de capră de 0,2 mii hectolitri, valori apropiate de cele înregistrate în aceeași lună a anului trecut.

În sectorul avicol, producția de ouă pentru consum a ajuns la 4,1 milioane de bucăți, cu 0,6 milioane mai puține decât în ianuarie 2025.

Producția medie pe cap de animal

Indicatorii de productivitate arată, de asemenea, evoluții mixte. Producția medie de lapte de vacă a fost de 271 litri pe cap de animal, în scădere cu 57 litri față de aceeași perioadă a anului trecut.

În schimb, producția medie de lapte de oaie și lapte de capră s-a menținut la aproximativ 0,3 litri pe cap, fără variații semnificative.

La ouă, producția medie a fost de 10 bucăți pe cap de pasăre, cu un ou mai puțin comparativ cu ianuarie 2025.

Un sector zootehnic în transformare

Per ansamblu, începutul anului 2026 indică o evoluție contrastantă a sectorului zootehnic din județul Bacău: creșteri în producția de carne, dar scăderi moderate în producția de lapte de vacă și în sectorul avicol. Tendințele confirmă faptul că zootehnia locală se află într-un proces de ajustare, în care fermierii încearcă să mențină nivelul producției în contextul unor costuri ridicate și al schimbărilor din piața agroalimentară.

Aceste evoluții vor influența dinamica sectorului agricol din județ și pot indica direcțiile în care se va orienta zootehnia băcăuană în perioada următoare.