La data de 22 decembrie a.c., în jurul orei 10.30, polițiști din cadrul Postului de Poliţie Mărgineni au depistat în trafic un tânăr de 20 de ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism pe drumul sătesc.

Din verificările polițiștilor a rezultat că bărbatul în cauză avea permisul de conducere reținut în vederea suspendării pentru care i s-a eliberat dovadă înlocuitoare fără drept de circulație.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere. La data de 25 decembrie a.c., în jurul orei 20.30, polițiști din cadrul Secţiei 10 Poliţie Rurală Ştefan cel Mare au depistat în trafic un tânăr de 21 de ani, din comuna Căiuţi, în timp ce conducea un autoturism pe drumul sătesc.

Din verificările polițiștilor a rezultat că tânărul în cauză nu deţinea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere. La data de 26 decembrie a.c., în jurul orei 02.30, polițiști din cadrul Postului de Poliţie Sascut au depistat în trafic un bărbat de 35 de ani, din comuna Valea Seacă, în timp ce conducea un autoturism pe DJ 119A.

Bărbatul în cauză a prezentat poliţiştilor un permis de conducere provizoriu valabil doar pe teritoriul statului britanic.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere.

