La data de 15 decembrie a.c , în jurul orei 11.30, poliţiştii Secţiei 2 Poliţie Bacău, însoţiţi de jandarmi au acţionat pe linia prevenirii şi combaterii fruturilor din buzunare, genţi şi poşete. Cu această ocazie, s-a reuşit prinderea în flagrant, în incinta Pieţei Centrale din Bacău, a unui bărbat de 65 ani, din Bacău, în timp ce sustragea un portomoneu cu acte şi bani, din geanta unei femei de 64 ani, din Bacău. Prejudiciul în valoare de 200 lei a fost recuperat integral şi predat persoanei vătămate. PUBLICITATE În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvărşirii infracţiunii de furt. Poliţiştii vă reamintesc: Portmoneul nu se aşează niciodată deasupra cumpărăturilor, la vedere, iar geanta nu se ţine în coş. Feriţi-vă de priviri indiscrete când scoateţi banii. Când staţi la rând pentru a cumpăra ceva, nu vă înghesuiţi şi nu permiteţi să fiţi înghesuit. Acordaţi o mai mare atenţie poşetei decât plaselor de cumpărături; siguranţa poşetei să fie o grijă permanentă pentru dumneavoastră. Ţineţi geanta în faţă, protejând-o cu mâna. Nu vă lăsaţi atraşi în locuri dosnice pentru a cumpăra ceva de ocazie, oricât de avantajos vi s-ar părea. Nu ţineţi banii, actele personale şi cheile în acelaşi loc. Urmăriţi cu atenţie persoanele care transportă, ca din întâmplare, obiecte de îmbrăcaminte sau plase goale pe mână; un hoţ se foloseşte de astfel de obiecte când „operează”, ca să-şi ascundă mâna de privirile străine. Aveţi grijă la folosirea cardurilor, la extragerea de numerar din bancomate; există riscul să fiţi urmărit şi să vă fie sustrasă suma de bani. Exersarea spiritului de vigilenţă reprezintă primul şi cel mai solid “scut”împotriva hoţilor şi a altor genuri de infractori. Nu ezitaţi să luaţi atitudine atunci când sunteţi martorul unei infracţiuni!

