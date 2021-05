Condiționat de pandemie, sezonul fotbalistic intern 2020-2021 s-a dovedit unul ieșit din tipare. Cu format inedit la nivelul a nu mai puțin de trei eșaloane. Astfel, exceptând prima ligă, toate celelalte campionate au avut un caracter experimental. Eșalonul secund s-a comprimat într-o singură serie, cu sezon regulat jucat doar tur și urmat de play-off și două grupe de play-out. Liga a III-a s-a disipat în nu mai puțin de zece serii, cu nicio retrogradată direct (codașele vor da baraj cu campioanele Ligii a IV-a) și cu baraje încrucișate pentru promovare. În fine, Liga a IV-a a stat în stand-by până spre mijlocul primăverii, atunci când noul protocol sanitar impus de MTS a dat undă verde unui sistem care s-a dovedit, în cele mai multe cazuri, pe repede înainte. În condițiile în care weekend-ul trecut s-a încheiat Liga a III-a, avem deja primele verdicte. Sigur, în noul format competițional, niciunul dintre aceste verdicte nu este definitiv în registrul promovării și al retrogradării, dar reprezintă un reper. Un altul îl constituie și primele campioane județene ale sezonului. Printre ele, în premieră, și FC Dinamo Bacău. Să vedem, așadar, ce va urma. Luând-o campionat cu campionat, baraj cu baraj.

Bătaie pentru locul 5

Play-out-ul Ligii a II-a va cunoaște căderea de cortină la finalul acestei săptămâni. Se știu însă deja trei echipe deja retrogradate în Liga a III-a. Prima este CS Aerostar Bacău. Codașa grupei B a play-out-ului revine în C după doar un an. O însoțesc, deocamdată, două echipe din grupa A a play-out-ului: Pandurii Lignitul Târgu-Jiu și CSM Slatina. Continuă să fie bătaie pentru locul 5 din cele două grupe de play-out, loc ce asigură prezența la barajul pentru evitarea retrogradării. În special în grupa B, unde, în ultima etapă, Unirea Slobozia și CSM Reșița, echipe aflate la egalitate de puncte, 26, se vor duela într-un joc direct care va stabili cine ocupă locul 5 și merge la baraj și cine termină pe 6, retrogradând direct. În grupa A din play-out lucrurile stau diferit. Aici, disputa este pentru evitarea locului 5, ocupat în prezent de Fotbal Comuna Recea, cu 32 puncte. În ultima etapă, Comuna Recea va avea o misiune dificilă, deplasându-se pe terenul Universității Cluj. Mult mai ușor le va fi celor de la Ripensia de a termina pe 4 și de a-și asigura permanența în B. Asta și pentru că, pe lângă faptul că are un punct în plus față de Recea, Ripensia va juca în ultima etapă acasă, cu Metaloglobus.

„CSMeii”, salvați

Așa cum aminteam, la finalul săptămânii trecute, s-a pus punct în cele zece serii ale Ligii a III-a. Pentru fotbalul românesc, unul dintre cele mai importante aspecte a fost că, spre deosebire de stagiunile trecute, nu s-au mai înregistrat forfait-uri în masa la acest nivel. Pentru fotbalul băcăuan, în schimb, principala veste este că CSM Bacău și-a asigurat permanența în eșalonul al treilea grație unui retur foarte bun, în care echipa antrenată de Giani Florian, Gheorghe Penoff și Codrin Mindirigiu a jucat de la egal la egal cu Dacia Unirea Brăila, CSM Focșani 2007 sau Sporting Liești. „A fost o ediție dificilă în condițiile în care am fost repartizați într-o altă serie geografică decât cea obișnuită, dar consider că această provocare ne-a prins bine, motivându-ne foarte mult. Restul l-au făcut munca și seriozitatea”, a declarat antrenorul CSM Bacău, Giani Florian la finalul campionatului în care „CSMeii” săi s-au s-au situat pe locul 7 în Seria 2.

Baraje încrucușate

Având în vedere numărul mare de serii, 10, s-a decis ca din Liga a III-a să nu se mai promoveze direct în B. Prin urmare, se va merge pe un baraj încrucișat, cu primele două clasate din câte două serii jucând între ele mai întâi o semifinală tur-retur (pe 8 și 15 mai) și apoi o finală de asemenea în dublă manșă, pe 22 și 29 mai. De exemplu, prima clasată din Seria 1, Bucovina Rădăuți o va întâlni pe a doua clasată din Seria 2, Dacia Unirea Brăila, în timp ce a doua clasată din Seria 1, Foresta Suceava se va confrunta cu câștigătoarea Seriei , Oțelul Galați. Învingătoarea dintre Bucovina și Dacia Brăila va disputa apoi barajul de promovare cu învingătoarea dintre Foresta și Oțelul, câștigătoarea făcând astfel saltul în Liga a II-a, alături de alte patru câștigătoare de baraj.

Jos e mai complicat

De la primele două locuri ale Ligii a III-a, la ultimele. În acest caz, miza o constituie evitarea retrogradării. FRF a stabilit ca la finalul ediției 2020-2021 a eșalonului trei nicio echipă să nu mai retrogradeze directe. Astfel, codașele, mai exact ultimele două clasate din fiecare serie plus ocupanta locului 8 cu cel mai slab punctaj din întreg campionatul Ligii a III-a vor susține un baraj de menținere/ promovare în eșalonul trei cu campioanele județene. În total, vor fi 21 de meciuri de baraj care vor opune, pe de o parte, codașele din Liga a III-a și, pe de cealaltă parte, căștigătoarele din Liga a IV-a. Cele 21 de meciuri de baraj se vor desfășura tur-retur, pe 16 și 23 mai. Aici avem însă o problemă legată de numărul campioanelor județene. Din cauza pandemiei, doar 24 de AJF-uri au putut organiza campionate de Liga a IV-a. Rămâne de văzut câte din cele 24 de campioane județene întrunesc cerințele impuse de FRF pentru participare la baraj. În cazul în care 22, 23 sau chiar toate cele 24 de campioane întrunesc criteriile respective, se va recurge la un pre-baraj pe 12 mai, în manșă unică, pe baza tragerii la sorți, astfel încât la final să rămână doar 21 de campioane care vor da barajul cu codașele din Liga a III-a.

Meciurile din prima etapă a barajului pentru promovarea în Liga a II-a, 8-15 mai

B1: Locul 1 Seria 1, Bucovina Rădăuți- locul 2 Seria 2, Dacia Unirea Brăila.

B2: Locul 1 Seria 2, Oțelul Galați- locul 2 Seria 1, Foresta Suceava.

B3: Locul 1 Seria 3, CS Afumați- locul 2 Seria 4, FCSB 2.

B4: Locul 2 Seria 3, Mostiștea Ulmu- locul 1 Seria 4, Steaua București.

B5: Locul 1 Seria 5, Corona Brașov- locul 2 Seria 6, ACSO FIliași

B6: Locul 2 Seria 5, SR Brașov- locul 1 Seria 6, Vedița Colonești.

B7: Locul 2 Seria 8, Crișul Chișineu Criș- locul 1 Seria 7 Viitorul Șelimbăr.

B8: Locul 2 Seria 7, Măgura Cisnădie- locul 1 Seria 8 Șoimii Lipova.

B9: Locul 1 Seria 10, SCM Zalău- locul 1 Seria 9, CSO Cugir.

B10: Locul 1 Seria 10, MInar Baia Mare- locul 2 Seria 9, Unirea Dej.

Meciurile din etapa a doua a barajului pentru promovarea în LIga a II-a, 22- 29 mai

Învingătoarea B1- învingătoarea B2, învingătoarea B4- învingătoarea B3, învingătoarea B6- învingătoarea B5, învingătoarea B8- învingătoarea B7, învingătoarea B10- învingătoarea B9.

Cele 21 de codașe din Liga a III-a care intră în baraj contra campioanelor județene pe 16 și 23 mai

CSM Pașcani, Bradul Borca, CS Făurei, Sportul Chișcani, Avântul Valea Măriului, ACSM Oltenița, Recolta Gheorghe Doja, CS Balotești, Concordia Chiajna 2, Kids Tâmpa Brașov, AFC Odorheiu Secuiesc, Academica Clinceni, Universitatea Craiova2, Minerul Costești, Hermannstadt2, Fortuna Bechicerecu Mic, Progresul Ezeriș, Industria Galda, CS Ocna Mureș, Luceafărul Oradea, Progresul Șomcuta Mare.