Primăvara începe cu gust la Mini Piața de Delicii, în inima Bacăului

Primăvara vine în fiecare an cu un aer nou. Cu lumină mai blândă, cu pași mai ușori și cu dorința de a oferi celor dragi un mărțișor ales din suflet. Iar în Bacău, există un loc unde tradiția întâlnește gustul autentic: Mini Piața de Delicii, situată pe strada Mihai Viteazu nr. 1, vis-a-vis de Hotel Moldova.

Un magazin unic în oraș, care aduce în prim-plan produse naturale, vegane, fără zahăr și fără gluten, dedicate celor care aleg conștient ceea ce pun pe masă. De la paste din legume și semințe nutritive – chia, quinoa, fistic, nuci de macadamia sau caju – până la fructe deshidratate osmotic fără zahăr adăugat și fructe confiate, fiecare produs este atent selecționat.

Primăvara este și despre post, despre echilibru și alegeri curate. Rafturile magazinului sunt pline de produse potrivite pentru această perioadă: condimente aromate, ulei de măsline și măsline provenite de la furnizorul Casei Regale a Greciei, dulceață de curmale sau de portocale și, bineînțeles, renumitele praline grecești de la Muntele Athos, într-o gamă variată de arome.

Pentru cei care iubesc gusturile internaționale, Mini Piața de Delicii aduce în Bacău o selecție aparte de biscuiți și bomboane din Ucraina, dar și delicii turcești apreciate pentru rafinamentul lor: halva din susan cu fistic, rahat de portocale sau de trandafiri, rulouri umplute cu combinații spectaculoase precum zmeură și trandafiri, rodie și fistic sau rodie, kiwi și alune.

Un alt detaliu care face diferența este faptul că majoritatea produselor sunt disponibile vrac, oferind fiecărui client libertatea de a alege exact cantitatea dorită – un gest simplu, dar important, pentru un consum responsabil.

Irina Gheorghiță, fondatoarea magazinului, ne-a declarat:

„Am simțit că în Bacău era nevoie de un loc unde oamenii să găsească produse naturale, curate, fără zahăr, fără gluten și fără compromisuri. Un spațiu în care să poți intra cu încredere, știind că tot ceea ce alegi este atent selecționat. Mi-am dorit să aduc mai aproape de comunitate gusturi autentice, ingrediente de calitate și alternative sănătoase, astfel încât fiecare persoană, indiferent de stilul de viață sau restricțiile alimentare, să aibă de unde alege.”

În această primăvară, mărțișorul poate fi mai mult decât un simbol. Poate fi un gust memorabil, o experiență, o descoperire. Iar Mini Piața de Delicii devine locul unde tradiția, sănătatea și răsfățul se întâlnesc într-un spațiu primitor, dedicat comunității băcăuane.