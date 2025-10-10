Primarul Viziteu a frământat plăcinte alături de seniorii băcăuani la Ziua Recoltei

Centrul de Zi „Clubul Pensionarilor”, din cadrul Directiei de Asistență Socială Bacău, a sărbătorit toamna într-o notă cu adevărat specială.

Astfel, seniorii băcăuani au fost angrenați în mai multe activități cultural artistice, într-o atmosferă caldă, prietenească, de Ziua Recoltei. Pictorul Ioan Măric a fost omagiat la venerabila vârstă de 80 de ani cu o diplomă pentru activitatea sa artistică, iar bunicii au avut parte și de o lansare de carte semnată de Iuliana Barbu, aducând în discuție „Șapte plante binecuvântate” – trusă de prim-ajutor a familiei familie.

Din peisaj nu au lipsit versurile despre toamnă, recitate cu grație de doamna Victoria Leonov, dar și o prezentare delicioasă despre miere, „aurul lichid”, oferită de apicultorii beneficiari ai centrului, Banu Lascăr și Cozma Viorel.

Iar cireașa de pe tort a fost „pusă” de primarul Lucian Stanciu Viziteu, care nu doar că a venit la întâlnirea cu seniorii, ci și-a suflecat mânicile și a frământat cot la cot cu membri grupului de gastronomie, iar roadele toamnei au fost împărțite și cu o familie defavorizată, ca gest de solidaritate.

„La Ziua Recoltei, ne-am bucurat nu doar de roadele pământului, ci și de roadele unei comunități unite. Fiecare legumă, fiecare fruct, fiecare zâmbet de pe mese este o dovadă că munca, grija și sufletul pus în fiecare zi dau cele mai frumoase roade.

Mă bucur că am fost alături de dumneavoastră, oameni care știu ce înseamnă să semeni cu răbdare și să culegi cu recunoștință. Recolta nu e doar în grădină — e în bunătatea dintre oameni, în spiritul de ajutor, în tradițiile care ne adună laolaltă.

Felicit echipa Centrului de Zi pentru inițiativă, pentru felul în care păstrează vie legătura între generații și între oameni. Să ne bucurăm de toamnă, de belșug și de faptul că suntem împreună — o comunitate vie, frumoasă și plină de recunoștință”, a spus Mioara Costea, Șef Centru de Zi „Clubul Pensionarilor” Bacău.