Primarul municipiului Bacău, Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu, clarifică situația privind depozitarea deșeurilor

Primarul municipiului Bacău, Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu, a oferit astăzi explicații referitoare la situația apărută la depozitul de deșeuri care deservește orașul, în contextul informațiilor apărute în spațiul public.

Edilul a subliniat că depozitarea gunoiului colectat din municipiu se face la groapa operată de compania EcoSud, însă contractul de operare nu este gestionat de Primăria Bacău. Acesta este administrat de ADIS – Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate, structură care reprezintă municipiul Bacău și alte 22 de comune din județ.

Potrivit primarului, între ADIS și operatorul EcoSud a apărut un conflict financiar, în urma solicitării unor majorări de tarife din partea companiei. ADIS nu a acceptat aceste creșteri, iar în paralel există și comune membre cu restanțe către asociație, fapt ce a generat blocaje în plata sumelor către operator.

În acest context, EcoSud a decis încetinirea ritmului de depozitare a deșeurilor, situație care a dus la formarea de cozi de mașini la rampă. Primarul a avertizat că, dacă situația ar fi continuat, exista riscul ca autospecialele să rămână blocate la depozit în loc să colecteze deșeurile din oraș, ceea ce ar fi putut conduce la acumulări de gunoi pe străzile municipiului.

„Am intervenit imediat. În urma discuțiilor purtate ieri, operatorul a revenit la un ritm normal de lucru, iar activitatea s-a stabilizat”, a declarat edilul.

Începând de astăzi, ADIS și EcoSud reiau negocierile pentru soluționarea amiabilă a conflictului, responsabilitatea contractuală aparținând celor două părți.

Primarul a reiterat că gestionarea contractului nu este atribuția Primăriei Bacău, însă a dat asigurări că administrația locală va interveni ori de câte ori este necesar pentru a proteja interesul cetățenilor.

„Orașul nu va rămâne cu gunoiul în stradă. Iar dacă va apărea vreun risc real în acest sens, băcăuanii vor fi informați, inclusiv cu privire la măsurile ferme pe care le voi propune”, a transmis Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu.