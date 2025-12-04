Primarul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu: „Vom continua și anul viitor dezvoltarea municipiului Bacău prin investiții”

Anul 2025 a fost unul al provocărilor pentru administrația băcăuană. Confruntată cu tăieri repetate de buget de la nivel central, Primăria Bacău a trebuit să ia unele decizii mai puțin populare, dar necesare pentru a continua ritmul investițiilor.

Este și anul în care s-au încheiat o parte dintre proiectele cu fonduri europene și s-au semnat contractele pentru viitoarele investiții.

Facem o sinteză a celor mai importante momente din acest an, alături de primarul Lucian- Daniel Stanciu-Viziteu.

La capitolul reușite se înscriu….

În acest an, s-au finalizat cu succes o serie de proiecte așteptate de băcăuani.

Este vorba despre două proiecte de mobilitate urbană, coridorul Centru – Șerbănești și coridorul Centru – CAEx – Gară, cireașa de pe tort fiind Piațeta Gării. Un spațiu care nu avea nici o identitate este acum o frumoasă piațetă în care locuitorii, dar și cei care tranzitează gara, pot petrece timpul. Mai mult decât atât, această modernizare a condus la înflorirea afacerilor din zona respectivă. „Pe măsură ce facem astfel de investiții, dăm o șansă la dezvoltare și antreprenorilor din oraș. În plus, reabilităm cât mai multe spații pentru comunitate”, spune primarul Viziteu.

Anul 2025 a însemnat și investiții în modernizarea învățământului. Printr-un proiect cu fonduri europene, s-au dotat cu mobilier toate unitățile din municipiu, nu doar cu bănci și dulapuri, ci și cu materiale pentru laboratoarele de informatică, chimie, sălile de sport și atelierele de practică.

Mai mult decât atât, acest an a adus și finalizarea lucrărilor la curțile unităților de învățământ care devin astfel spații alternative de studiu și de socializare. Este vorba despre curtea Școlii nr.10 (3,6 milioane de lei) și a Grădiniței cu program prelungit 24 (3,4 milioane de lei), șantiere care s-au încheiat, dar și despre curtea Colegiului Ferdinand I (9,3 milioane de lei), unde lucrările sunt în plină desfășurare. „Vreau să dispară acest model de curte de școală betonată, total neprimitor și rece. Dacă ne uităm la ceea ce vor elevii (și am fost anul acesta în multe școli), toți ar vrea spații unde să stea mai mult alături de colegi, să împartă un sandviș sau să povestească.

În același timp, după amiaza curtea devine loc de socializare pentru cei care locuiesc în cartier. Este un câștig pentru toată lumea”, spune primarul Viziteu. Aproape de finalul anului, municipalitatea a depus spre finanțare cu fonduri europene reabilitarea și modernizarea Colegiului Ferdinand I, a Colegiului Pedagogic și a Școlii Alexandru Ioan Cuza. Este vorba despre unități de învățământ cu populație mare de elevi și cadre didactice și, în același timp, clădiri încadrate ca monumente istorice. Modernizarea acestora înseamnă respect față de patrimoniul local și în același timp crearea de condiții adaptate procesului educativ din acest moment.

Un exemplu perfect este Colegiul Vasile Alecsandri, care s-a deschis în toamna acestui an după un an de lucrări în care corpul de clădire a fost refăcut integral, de la cărămidă la acoperiș. Totodată, curtea a fost modernizată pentru a completa investiția. Și acesta se înscrie în proiectele reușite ale acestui an.

La finalul anului, s-a deschis și Athletic Park, un nou loc de agrement pentru publicul larg, dedicat în același timp și sportivilor de performanță. „Este un proiect realizat în parteneriat cu Consiliul Județean Bacău, pentru care vom solicita decontarea din fonduri europene. Am aprobat în ședința lunii noiembrie și regulamentul de utilizare a acestuia, așadar abia aștept să văd primii sportivi acolo”, a explicat edilul în funcție.

Investiții în confortul de zi cu zi

La capitolul infrastructură, a continuat reabilitarea trotuarelor, a pietonalelor și scărilor. „Încurajăm astfel deplasarea pe jos, dar în siguranță. În plus, zonele refăcute cu trotuare noi s-au schimbat complet după această investiție aparent mică, dar cu mare impact la populație”, spune primarul, dând exemplu scările din Cornișa, de pe Alecu Russo, dar și pietonalul de pe Oituz. În ultimii doi ani, s-au reabilitat peste 14 mii de metri pătrați de trotuare în zona de sud a orașului și peste 17 mii de metri pătrați în zona de nord.

La începutul acestui an, Consiliul Local a aprobat cumpărarea pachetului majoritar al Transport Public SA, după o lungă perioadă de negociere. După zeci de ani, societatea aparține, în sfârșit, băcăuanilor. În vara acestui an, au sosit cele 24 de autobuze electrice și chiar acum pe final de an, microbuzele electrice. Se lucrează la proiectarea stațiilor de încărcare în parcarea Centrului de Afaceri pentru ca acestea să poată fi puse în circulație în primăvara anului viitor. „Modernizarea transportului public era așteptată de băcăuani de mulți ani, iar trecerea la mijloacele electrice era necesară. Îmi doresc să circulăm cât mai mult cu mijloace alternative, în detrimentul mașinii personale. Asta va avea multiple beneficii pentru noi, ca și comunitate”, explică edilul în funcție.

La capitolul parcări, în 2025 a fost aprobat Regulamentul pentru atribuirea locurilor de parcare de reședință, primele licitații urmând să fie organizate anul viitor.

În paralel, primăria a mers mai departe cu demolarea garajelor, la acest moment fiind puse la pământ 1.543 de garaje, adică aproximativ jumătate din totalul lor. Și o veste bună este că la parcarea supraetajată 9 Mai nu mai sunt faze de turnare, a fost acoperită cu alucubondul, iar acum se lucrează la toalete, vestiare. Urmează anul viitor sistematizarea întregii zone adiacente.

Iar la capitolul proiecte în derulare lista este generoasă

Parcul Gherăiești, Promenada Bistriței și Parcul Cancicov sunt cele trei mari investiții la capitolul timp liber. Toate erau mult așteptate de băcăuani și sunt mari șanse ca anul viitor, măcar două să fie deschise publicului.

„Știu cât de mare este apetența pentru locuri de petrecere a timpului liber. Aș vrea tare mult ca tinerii, familiile cu copii să nu mai plece în weekend din oraș, ci dimpotrivă, să rămână aici. Pentru asta reabilităm tot ce înseamnă această infrastructură. Parcul Cancicov este deja într-o fază avansată de construcție. S-au realizat toate rețelele de iluminat, irigații, supraveghere, mai bine de jumătate din alei sunt finalizate, la locurile de joacă s-au adus echipamentele, s-a turnat și gradena pentru iazul din zona centrală. Urmează plantări de arbori și rest ul echipamentelor de instalat. Ultima parte a investiției se va concentra în zona lacului, în apropiere de muzeu”, explică primarul Viziteu. Odată cu reabilitarea parcului, proprietățile private au dispărut, suprafața fiind reîntregită. Primele utilaje au ajuns, în luna octombrie, și în Parcul Gherăiești. Și aici a fost nevoie de exproprieri, dar ceea ce a fost odată campingul din mijlocul parcului a dispărut sub acțiunea buldoexcavatoarelor. „Cenușăreasa” dintre toate spațiile de agrement va fi anul viitor complet modernizată, pe măsură ce va începe și aici amenajarea aleilor, a pistei de alergare, a lacului și locurilor de joacă.

Un progres semnificativ se înregistrează și la Promenada Bistriței. Este un proiect gândit în completarea Insulei de Agrement, care va pune și mai bine în valoare luciul de apă. Promenada va avea pistă de biciclete și una pentru pietoni și mai multe console deasupra apei. Iluminatul va face ca zona să fie o atracție la orice oră din zi și din noapte.

În 2026, vor începe lucrările de modernizare și a 14 locuri de joacă din tot orașul: Bradului 52, Bicaz 17, Grădinița Violeta, Grădinița 17, Grădinița 8, Parc Milcov, Grădinița 15, Grădinița 18, Parc Papagal, Grădinița 31, Poet Cârlova, Grădinița 29, Parc Bicaz 136, Parc Letea.

Au fost aprobați indicatorii pentru toate proiectele, iar o parte din suma necesară a fost obținută de la bugetul de stat, 4 milioane de lei.

La ce să ne așteptăm în 2026?

L-am întrebat pe primarul Lucian Viziteu și sub ce auspicii începem anul 2026.

„Cu un optimism rezervat, aș spune. Din păcate, ultimii ani ne-au demonstrat că ne vom baza din ce în ce mai puțin pe Guvern în ceea ce privește alocările bugetare, așadar trebuie să fim chizbuiți pe o parte și creativi pe de altă parte, în găsirea resurselor financiare de care avem nevoie.

Cred că suntem de acord că ritmul investițiilor trebuie să fie cel puțin același. Pentru că și proiectele primăriei sunt motoare de dezvoltare a economiei locale, dacă ne gândim că lucrăm cu numeroase firme băcăuane.

Aș vrea ca anul viitor să ducem la bun sfârșit tot ce am început, cum sunt proiectele Sistemului de management al traficului și Traseul Tineretului, parcurile, promenada și toate celelalte, de la mici la mari.

Vreau să îi asigur pe antreprenori în continuare de deschiderea noastră: Bacăul este un loc propice dezvoltării afacerilor. Avem forță de muncă și un regim al taxării atractiv, așadar pot deschide cât de repede.

Pe băcăuani vreau să îi asigur că voi continua să caut modalități prin care banii publici să fie bine cheltuiți pentru a crea plusvaloare pentru fiecare dintre noi”, a concluzionat primarul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu.

În 2025, primarul Viziteu a continuat să promoveze afacerile locale prin demersul pe care l-a denumit „Made in Bacău”. De la cafenele, ceasornicării, magazine unde se vând produse făcute de producători locali, și până la săli de sport, magazine de cartier, plafare, vânzători de produse de mobilier sau gelaterii, despre toate acestea am aflat cu prilejul acestui demers al primarului. Cu toții am aflat astfel că avem o rețea importantă de antreprenori care ne aduc mai aproape produsele pe care le căutăm.

În vara acestui an, a continuat derularea proiectului Cinema în aer liber. Timp de 13 weekenduri, băcăuanii s-au bucurat de vizionarea gratuită a unor filme în Parcul Catedralei. Este cel mai așteptat eveniment al verii, care strânge laolaltă mii de băcăuani. Este o inițiativă despre comunitate, conexiune și bucuria unor lucruri simple cum este vizionarea unui film, alături de prieteni și familie.