Primarul din Filipești explică decizia construirii unei noi școli în satul Galbeni: clădirea actuală este încadrată în risc seismic 1

Primarul comunei Filipești, Petrică Lungu, a transmis un punct de vedere public privind proiectul de construire a unei noi școli în satul Galbeni, după ce în spațiul public au apărut îngrijorări și critici din partea unor locuitori atașați de actuala clădire a școlii.

Edilul afirmă că decizia administrației locale nu este una arbitrară, ci se bazează pe o expertiză tehnică de specialitate care a încadrat clădirea școlii în grad de risc seismic 1, cea mai gravă categorie, ceea ce o face improprie pentru desfășurarea în siguranță a activității didactice.

Potrivit primarului, expertiza tehnică a fost realizată de specialiști autorizați și reprezintă documentul care a stat la baza întregului demers administrativ. „Nu primarul a decis că școala este nesigură, ci expertul tehnic, printr-un raport oficial”, a precizat acesta.

Renovările anterioare nu au vizat structura de rezistență

În ultimii ani, la școala din Galbeni au fost realizate mai multe lucrări de modernizare, precum montarea unei centrale termice, schimbarea instalațiilor sanitare, montarea de ferestre termopan și dotarea sălilor de clasă. Conform primarului, aceste investiții au avut rolul de a îmbunătăți confortul și funcționalitatea clădirii, fără a interveni însă asupra structurii de rezistență.

Edilul subliniază că o clădire poate arăta bine la interior, dar în același timp să prezinte riscuri structurale reale.

Probleme structurale și costuri ridicate de funcționare

Starea clădirii a fost descrisă și de directorul Școlii Gimnaziale Filipești, care a menționat, într-o postare publică, probleme precum acoperișul deteriorat ce permite infiltrații de apă, elemente de lemn afectate de putrezire și tencuiala exterioară degradată.

Pe lângă problemele structurale, administrația locală indică și costuri ridicate de funcționare: aproximativ 4.000 de lei lunar pentru încălzirea a doar două săli de clasă, sumă comparabilă cu costul încălzirii întregii școli din Filipești, recent reabilitată energetic, unde învață 161 de elevi.

Obligații legale privind clădirile cu risc seismic

Primarul afirmă că administrația locală a primit adrese oficiale din partea instituțiilor competente, prin care a fost notificată cu privire la obligația de a identifica soluții pentru clădirile de învățământ încadrate în risc seismic 1.

„Responsabilitatea unei administrații locale este să respecte obligațiile legale și să acționeze pentru siguranța copiilor”, a precizat edilul.

Proiect finanțat prin program guvernamental

Noua școală din Galbeni urmează să fie construită prin Programul Național de Investiții „Școli Sigure și Sănătoase”, instituit prin Ordonanța de Urgență nr. 7/2023 și implementat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Contractul de finanțare pentru proiect a fost semnat în decembrie 2025.

Contribuția Consiliului Local Filipești la investiție este de aproximativ 24.000 de lei, reprezentând cofinanțarea locală, în timp ce restul costurilor sunt acoperite prin programul național.

Primarul susține că refuzarea sau pierderea acestei finanțări ar fi însemnat menținerea activității școlare într-o clădire cu risc seismic, fără o perspectivă clară de rezolvare.

Proceduri administrative și transparență

Potrivit administrației locale, hotărârea privind proiectul a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local din 20 martie, convocată conform legislației în vigoare. Documentele relevante — expertiza tehnică, contractul de finanțare și hotărârea Consiliului Local — au fost puse la dispoziția persoanelor interesate.

Păstrarea memoriei locului

Primarul a mai transmis că înțelege valoarea simbolică a vechii clădiri pentru comunitate și a declarat că administrația locală rămâne deschisă dialogului cu locuitorii pentru identificarea unor modalități de păstrare a memoriei școlii, inclusiv prin amenajarea unui spațiu memorial.

„Generațiile prezente și cele viitoare merită să învețe în condiții sigure și moderne”, a declarat edilul.

Administrația locală a prezentat și randări ale viitoarei școli care urmează să fie construită în satul Galbeni.