Primarul comunei Buhoci explică amenzile aplicate de Garda de Mediu: „Am căutat o soluție temporară pentru depozitarea deșeurilor”

Primarul comunei Buhoci, Adrian Nistor, a oferit explicații publice după ce Garda de Mediu Bacău a sancționat administrația locală pentru depozitarea ilegală a unor deșeuri pe domeniul privat al unității administrativ-teritoriale.

Într-un mesaj publicat în mediul online, edilul a precizat că sancțiunea a fost aplicată în urma unui control desfășurat la data de 7 aprilie 2026 și a susținut că situația a fost generată inclusiv de reclamații formulate de unii consilieri locali.

Potrivit primarului, comuna Buhoci nu dispune în prezent de platforme betonate pentru depozitarea temporară a resturilor vegetale biodegradabile sau a deșeurilor rezultate din construcții. Acesta a explicat că administrația locală lucrează la actualizarea Planului Urbanistic General (PUG), document în care sunt prevăzute platforme autorizate pentru colectarea acestor tipuri de deșeuri.

„După aprobarea PUG-ului, vom putea realiza aceste puncte de colectare provizorie, de unde deșeurile vor fi transportate, pe cheltuiala comunei, la groapa ecologică din municipiul Bacău”, a precizat Adrian Nistor.

Edilul a mai arătat că soluția adoptată de primărie a fost una temporară și a avut ca scop evitarea depozitării necontrolate a resturilor vegetale – crengi, ramuri sau alte materiale rezultate din curățarea pomilor – în zone precum marginea drumurilor, pârâuri, dealuri sau în lunca Siretului.

În același context, primarul a explicat că materialul rezultat din decopertarea unor drumuri care au fost asfaltate a fost depozitat cu intenția de a fi sortat și reutilizat pentru întreținerea drumurilor neasfaltate din comună, în condițiile unui buget local limitat.

Adrian Nistor a criticat însă demersurile unor consilieri locali, despre care spune că au formulat sesizări ce au dus la aplicarea sancțiunilor, afirmând că rolul aleșilor locali ar trebui să fie acela de a contribui la dezvoltarea comunității și la găsirea de soluții pentru problemele administrative.