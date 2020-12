“În urma dezbaterilor cu băcăuanii, în care am prezentat care este valoarea reală a costurilor taxei de salubritate, am înaintat Consiliului Local propunerea executivului pentru cuantumul acesteia în anul 2021”,a declarat primarul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu.

Acesta spune că a luat în calcul inclusiv Hotărârea numărul 4 AGA a ADIS din 22.03.2019, aprobata si de Consiliul Local Bacau, prin care a fost asumată o evolutie a valorii taxei la suma de 17,11 lei pentru anul 2021.

“Știind că veniturile mai multor familii din Bacău sunt sub media națională, am propus și o politică socială, pentru prima oara în istoria orașului nostru. Astfel, chiar dacă o familie are în componență mai mulți copii, taxa se va aplica doar părinților plus unui singur minor.

Mai mult, fiindcă există cazuri în care, în clădirile rezidențiale desfasoara activitati economice PFAuri, intreprinderi individuale sau alte tipuri, toate aceste entități juridice, dacă sunt autorizate de către municipalitate pentru funcționare, nu vor mai plăti taxa de două ori, atât persoana fizică cât și cea juridică”, a mai spus primarul Bacăului.

“Actualizarea valorii taxei conform obligațiilor deja asumate de catre Consiliul local față de ADIS cât și față de Uniunea Europeana, ne va putea permite să investim în modernizarea punctelor de colectare a deșeurilor dar și în retehnologizarea direcției de salubrizare și spații verzi”, a mai precizat primarul Viziteu.

Propunerea se va discuta în ședința Consiliului local de luni, 28 decembrie.