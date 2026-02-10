Primăria Onești: CFR nu a avizat trecerea la nivel cu calea ferată din zona „Lanul Gării”

Primăria Municipiului Onești a analizat, în cursul anului 2023, posibilitatea amenajării unei treceri la nivel cu calea ferată între stația Onești și podul mixt peste râul Trotuș, în apropierea Cartierului „Lanul Gării”, ca răspuns la solicitările venite din partea locuitorilor zonei.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Primăriei Onești, Laurențiu Neghină, inițiativa a avut ca scop îmbunătățirea accesului și creșterea siguranței pentru cetățenii care locuiesc în acest cartier, fiind transmisă în acest sens o solicitare oficială către Compania Națională de Căi Ferate – Sucursala Regională Galați.

„Inițiativa a pornit dintr-o nevoie reală a comunității de a avea o legătură mai facilă și mai sigură cu restul orașului. Chiar dacă soluția nu a putut fi avizată, este important ca locuitorii să știe că această variantă a fost analizată și susținută de administrația locală, din grija pentru siguranța lor”, a declarat Laurențiu Neghină.

Răspunsul Regionalei CFR Galați a fost însă negativ. Conform documentului transmis Primăriei Onești, amplasamentul propus nu respectă prevederile legale în vigoare. Printre motivele invocate se numără existența altor treceri la nivel în zonă, la distanțe mai mici decât cele prevăzute de normele tehnice, imposibilitatea asigurării condițiilor de vizibilitate necesare din cauza configurației terenului și a podului metalic, precum și riscurile suplimentare pentru siguranța circulației feroviare și rutiere.

De asemenea, CFR arată că realizarea unei noi treceri la nivel ar conduce la o concentrare excesivă a acestora pe o distanță de aproximativ un kilometru, situație care contravine reglementărilor tehnice și normelor de siguranță feroviară.

Primăria Onești precizează că respectă cadrul legal și deciziile autorităților competente în domeniu și rămâne deschisă dialogului cu locuitorii Cartierului „Lanul Gării”, în vederea identificării altor soluții care să poată îmbunătăți accesul și siguranța acestora, în limitele impuse de legislația în vigoare.