Primăria Capitalei lansează un program de sterilizare gratuită pentru pisicile din București

Primăria Municipiului București, prin Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA), anunță demararea unui nou program de sterilizare gratuită destinat pisicilor de rasă comună din Capitală.

Conform anunțului făcut pe Facebook de viceprimarul Stelian Bujduveanu, până la 10.000 de pisici, fie de pe stradă, fie din gospodării, vor putea beneficia de procedură în perioada următoare.

„Cu fiecare pisică sterilizată, facem un pas spre un București mai grijuliu – un oraș în care prietenii noștri cu blăniță să fie mai sănătoși și mai puțin expuși suferințelor inutile”, a transmis Bujduveanu.

România se află printre țările europene cu cele mai multe pisici, aproape jumătate dintre gospodării (48%) având cel puțin una.

Primăria Capitalei a desfășurat și în anii trecuți campanii similare: peste 2.000 de pisici au fost sterilizate în 2018, 4.500 în 2019, 7.400 în perioada 2021–2023 și aproximativ 5.600 anul trecut.

Programul actual vine în completarea eforturilor de reducere a suprapopulării pisicilor și de protejare a sănătății animalelor din București.