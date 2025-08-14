Primăria Bacău somează proprietarii de terenuri să elimine ambrozia

Primăria Municipiului Bacău a început transmiterea somațiilor către proprietarii de terenuri pe care a fost identificată planta alergenă Ambrosia artemisiifolia, cunoscută popular ca ambrozie.

Specialiștii avertizează că ambrozia poate provoca reacții alergice severe chiar și în rândul persoanelor care nu au prezentat anterior sensibilitate la polen.

Conform legislației în vigoare, proprietarii de terenuri sunt obligați să îndepărteze această plantă. Cei care nu se conformează în termen de 15 zile de la notificare riscă sancțiuni. În prima etapă se aplică avertismente, iar ulterior, amenzi între 1.000 și 5.000 de lei pentru persoane fizice, respectiv între 10.000 și 20.000 de lei pentru persoane juridice.

Combaterea ambroziei trebuie realizată pe tot parcursul anului, prin smulgere manuală, cosire, erbicidare sau alte metode, preferabil între răsărire și apariția primelor inflorescențe, dar nu mai târziu de 30 iunie. Măsurile trebuie menținute până la finalul perioadei de vegetație.

Poliția Locală a Municipiului Bacău efectuează periodic verificări și identifică proprietarii terenurilor infestate.