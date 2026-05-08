Primăria Bacău și Consiliul Local dau în judecată Prefectura pentru recuperarea cheltuielilor din procesul privind conducerea CSM Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău și primarul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu au deschis un proces împotriva Instituția Prefectului Județului Bacău și a prefectului județului, solicitând recuperarea unor cheltuieli de judecată în valoare de peste 14.000 de lei într-un litigiu legat de schimbarea conducerii CSM Bacău.

Potrivit documentelor oficiale, pe rolul Judecătoriei Bacău – Secția Civilă a fost înregistrat dosarul nr. 13916/180/2025, având ca obiect „pretenții”. Reclamanții solicită obligarea pârâților la plata sumei de 14.123,64 lei, reprezentând cheltuieli de judecată efectuate într-un litigiu anterior, precum și plata dobânzii legale calculate din 28 iunie 2022 până la achitarea efectivă a sumei.

În acest context, executivul local solicită Consiliului Local aprobarea unui mandat prin care primarul municipiului să reprezinte interesele instituției în instanță, inclusiv în căile de atac și în toate demersurile procedurale necesare.

Litigiul își are originea în dosarul nr. 83/110/2022 aflat pe rolul Tribunalului Bacău, unde prefectul județului a formulat o cerere completatoare privind Hotărârea Consiliului Local nr. 99 din 31 martie 2022. Actul respectiv viza aprobarea componenței Consiliului de Administrație al CSM Bacău, în contextul controverselor legate de schimbarea conducerii clubului sportiv finanțat de municipalitate.

Disputa dintre Primăria Bacău și Instituția Prefectului a reprezentat unul dintre episoadele tensionate dintre administrația locală și reprezentantul Guvernului în teritoriu, pe fondul reorganizării și schimbărilor de conducere operate la nivelul CSM Bacău.

Proiectul privind mandatul acordat primarului pentru reprezentarea Consiliului Local în noul proces urmează să fie dezbătut de consilierii locali într-o ședință viitoare.