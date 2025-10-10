Primăria Bacău explică de ce unii contribuabili au primit notificări pentru taxe sau amenzi deja achitate

După ce mai mulți băcăuani au reclamat că au primit solicitări de plată pentru taxe sau amenzi pe care le achitaseră deja, Primăria Municipiului Bacău, prin Serviciul de Impozite și Taxe Locale (ITL), a transmis un comunicat de clarificare privind situațiile apărute și implementarea noului sistem de impozitare prin Rol Fiscal Unic, valabil începând cu anul fiscal 2025.

Potrivit municipalității, nu a fost identificată nicio situație în care o plată efectuată de contribuabil să nu se regăsească în baza de date a ITL. Toate documentele depuse sunt înregistrate și operate în urma unui circuit administrativ bine stabilit.

Reprezentanții ITL subliniază că problemele sesizate de cetățeni provin, în cele mai multe cazuri, din situații declarative incomplete sau neactualizate. De exemplu, unii proprietari care și-au vândut autovehiculele nu au notificat organul fiscal local pentru radierea acestora, astfel că obligația de plată a impozitului pe mijloacele de transport a rămas activă. În aceste cazuri, inclusiv eventualele amenzi rutiere continuă să fie înregistrate pe numele fostului proprietar.

Totodată, municipalitatea menționează că au fost identificate și situații în care, după decesul proprietarului, nu a fost dezbătută succesiunea, iar imobilele sau terenurile respective rămân în evidențele fiscale pe numele defunctului până la eliberarea certificatului de moștenitor. Actualizarea în baza de date se realizează ulterior, la solicitarea notarului sau a moștenitorilor.

În privința amenzilor contravenționale, ITL explică faptul că acestea sunt evidențiate la organul fiscal din localitatea de domiciliu a contravenientului. Astfel, dacă un cetățean cu domiciliul în Bacău primește o amendă în alt oraș, de exemplu București, contravaloarea amenzii se constituie venit la bugetul local al Municipiului Bacău. Din necunoaștere, unii contribuabili achită aceste amenzi în alte localități, ceea ce poate genera confuzii temporare.

Primăria precizează că volumul de lucru este semnificativ — lunar fiind operate, în medie, peste 2.000 de înscrieri și radieri auto și peste 3.000 de actualizări privind clădiri și terenuri.

Pentru efectuarea plăților, contribuabilii au la dispoziție mai multe opțiuni: ghișeele ITL, oficiile poștale, platforma ghiseul.ro, portalul online al municipiului Bacău, precum și peste 80 de aparate de plată amplasate în diferite zone ale orașului.

În ceea ce privește noul sistem de impozitare prin rol fiscal unic, Primăria explică faptul că acesta presupune individualizarea obligațiilor fiscale pentru fiecare proprietar sau utilizator, proporțional cu cota-parte deținută. Astfel, pentru bunurile imobile aflate în proprietate comună, fiecare coproprietar datorează impozitul aferent cotei sale, fără a se modifica regimul juridic al proprietății.

În cazul soților care dețin împreună o locuință sau un teren, impozitul se împarte în mod egal între cei doi. Deciziile de impunere pentru anul 2025 vor reflecta exclusiv obligațiile fiscale aferente cotei deținută de fiecare contribuabil.

Municipalitatea încheie comunicatul prin a reaminti că toate informațiile fiscale aferente bunurilor declarate pot fi consultate în conturile de utilizator de pe platforma ghiseul.ro sau pe site-ul dedicat al Direcției de Impozite și Taxe Locale Bacău, în baza autentificării cu nume de utilizator și parolă.