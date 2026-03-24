Primăria Bacău deschide sesiunea de atribuire a locurilor de parcare de reședință în zona Martir Horia

Bacău va deschide, începând cu 25 martie 2026, sesiunea de depunere a solicitărilor pentru atribuirea locurilor de parcare de reședință din lotul „Martir Horia”, a anunțat administrația locală într-un comunicat de interes public.

Potrivit anunțului publicat de Primăria Municipiului Bacău, procedura se va desfășura în trei etape și se adresează locatarilor din blocurile situate pe străzile Mioriței, Ardealului, Martir Cloșca și Martir Horia, arondate parcării respective.

Conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 372/11.09.2025, locurile de parcare de reședință pot fi atribuite persoanelor care locuiesc într-un imobil aflat la maximum 50 de metri, în linie dreaptă, de parcarea respectivă.

Prima etapă: locuri pentru persoane cu handicap

Prima etapă este destinată exclusiv persoanelor cu handicap și va avea loc între 9 aprilie și 17 aprilie 2026, după o perioadă de 15 zile de la deschiderea sesiunii.

Solicitanții pot depune cereri pentru atribuirea gratuită a unui loc de parcare cu valabilitate permanentă (24/24), însoțite de documente precum actul de identitate, certificatul de încadrare în grad de handicap și dovada deținerii sau utilizării unui autovehicul cu ITP și RCA valabile.

A doua etapă: anunțarea locurilor disponibile

După verificarea cererilor din prima etapă, municipalitatea va comunica, în cel mult 20 de zile de la deschiderea sesiunii, numărul locurilor de parcare rămase disponibile. Informațiile vor fi publicate pe platforma online a primăriei și prin intermediul asociațiilor de proprietari.

A treia etapă: depunerea cererilor de către locatari

În etapa finală, locatarii din blocurile arondate vor putea depune cereri pentru locurile rămase disponibile, în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anunțului.

Atribuirea locurilor se va face fie prin procedură directă, dacă numărul solicitărilor este egal sau mai mic decât numărul locurilor disponibile, fie prin licitație, dacă cererile depășesc numărul locurilor.

Condiții pentru solicitanți

Pentru a putea beneficia de un loc de parcare de reședință, solicitantul trebuie, printre altele:

să aibă domiciliul sau reședința în zona parcării;

să dețină sau să utilizeze un autovehicul;

să nu aibă datorii la bugetul local;

să nu dețină garaj sau alt loc de parcare în municipiu;

autovehiculul să aibă masa maximă autorizată sub 3 tone și lungimea sub 5 metri.

Cererile, împreună cu documentele necesare, pot fi depuse la Centrul de Informare pentru Cetățeni din cadrul primăriei, situat pe strada Nicolae Titulescu nr. 3.

Regulamentul complet privind organizarea, atribuirea și utilizarea locurilor de parcare de reședință este disponibil pe site-ul oficial al municipalității.