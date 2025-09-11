Primăria anunță regulamentul pentru parcările rezidențiale. Primele atribuiri vor fi în cartierul Aviatori

Primarul municipiului Bacău, Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu, a anunțat adoptarea regulamentului pentru parcările rezidențiale, subliniind că acesta reprezintă doar primul pas din procesul de atribuire a locurilor de parcare din oraș.

„Avem regulament pentru parcările rezidențiale! Însă adoptarea regulamentului este doar primul pas din procesul prin care vom ajunge să atribuim toate locurile de parcare din municipiul Bacău”, a declarat edilul.

Potrivit acestuia, atribuirea se va face etapizat, pe zone, prima zonă vizată fiind cartierul Aviatori, unde locurile sunt deja amenajate și trasate.

Etapele procedurii:

Anunț oficial – cu minimum 15 zile înainte de începerea atribuirilor, cetățenii vor fi informați prin canalele online, asociațiile de proprietari și avizierele de bloc. Depunerea cererilor pentru persoanele cu handicap – timp de 7 zile de la lansarea sesiunii, acestea vor putea solicita locurile dedicate. Comunicarea locurilor libere – în termen de 20 de zile de la verificarea cererilor, primăria va anunța locurile rămase disponibile. Depunerea solicitărilor de către ceilalți locatari – aceștia vor avea la dispoziție 10 zile pentru a-și depune dosarele.

Atribuirea se va face direct acolo unde cererile nu depășesc numărul locurilor disponibile, iar în caz de suprasolicitare, prin licitație.

Primarul a mai precizat că procesul va fi unul transparent și bine comunicat, pentru a evita aglomerația și confuziile. Totodată, a dat asigurări că în paralel vor continua lucrările de amenajare a unor noi locuri de parcare, pentru a reduce numărul situațiilor în care va fi nevoie de licitație.

La final, edilul i-a mulțumit viceprimarului Leonard Bulai pentru implicarea în analiza regulamentului și în consultările cu cetățenii.