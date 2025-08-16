Prima tabără județeană de instruire a voluntarilor de Cruce Roșie pentru situații de dezastru, organizată la Onești

Narcis Jitaru, președintele subfilialei Comănești a Crucii Roșii, a anunțat desfășurarea primei ediții județene a Taberei de Instruire a voluntarilor de Cruce Roșie pentru situații de dezastru, la Onești, în prezența a aproximativ 50 de voluntari.

Potrivit acestuia, Crucea Roșie Bacău, împreună cu subfilialele din Comănești, Slănic-Moldova și Onești, este pregătită să ofere prim ajutor „oriunde și oricând”, răspunzând nevoii tot mai mari de implicare civică și intervenție rapidă în situații de urgență.

Narcis Jitaru a transmis felicitări echipei din Onești pentru organizarea acestei prime ediții, subliniind că tabăra consolidează pregătirea practică a voluntarilor și cooperarea dintre structurile locale ale organizației.