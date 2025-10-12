Prima pictură murală din Onești prinde contur: ZIDART aduce arta stradală în orașul Nadiei Comăneci

Oneștiul face un pas semnificativ spre revitalizarea spațiului urban prin artă: în perioada următoare va fi realizată prima pictură murală din istoria orașului, cu sprijinul echipei ZIDART – Street Art Festival, unul dintre cele mai apreciate proiecte de artă urbană din România.

Inițiativa face parte din proiectul „10 pentru Onești”, derulat de Asociația de Tineret Onestin, care își propune să aducă mai multă culoare, creativitate și identitate culturală în comunitate. Deși tema lucrării nu a fost încă dezvăluită oficial, surse apropiate proiectului sugerează că muralul ar putea fi un omagiu adus gimnastei Nadia Comăneci, în contextul împlinirii, în 2026, a 50 de ani de la primul „10 perfect” din istoria Jocurilor Olimpice, obținut la Montreal.

„Facem un pas important pentru Onești! Echipa ZIDART urmează să sosească în oraș și va începe lucrările la prima pictură murală din Onești. Acest început frumos nu ar fi fost posibil fără sprijinul unor parteneri dedicați și generoși”, a transmis Asociația de Tineret Onestin într-un comunicat.

Proiectul „10 pentru Onești” este finanțat parțial de Primăria Onești, prin Legea 350/2005, și marchează un moment definitoriu în transformarea orașului într-un spațiu deschis pentru dialog cultural și expresie artistică.

ZIDART – Street Art Festival, recunoscut la nivel național pentru contribuția sa la regenerarea urbană și socială prin artă stradală, a adus la viață 60 de picturi murale realizate de 57 de artiști din țară și din străinătate. Oneștiul devine astfel parte dintr-o rețea culturală care promovează arta ca mijloc de coeziune comunitară și inspirație colectivă.

„Fiecare pas contează atunci când construim, împreună, un Onești mai frumos, mai creativ și mai unit”, subliniază reprezentanții Asociației de Tineret Onestin.