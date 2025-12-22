Prima licitație pentru locurile de parcare de reședință, programată în ianuarie 2026

După ani de așteptare, locuitorii din anumite zone ale Bacăului vor putea să participe în premieră la atribuirea locurilor de parcare de reședință. Viceprimarul Leonard Ioan Bulai a anunțat astăzi că prima licitație va avea loc în ianuarie 2026, iar locația stabilită este pe strada Tipografilor nr. 1.

Potrivit declarației viceprimarului, la procedura de atribuire vor putea participa doar locuitorii imobilelor din următoarele zone:

Strada Bradului: nr. 11 sc. A și B, nr. 13 sc. A și B, nr. 15

Strada Tipografilor: nr. 10, nr. 12 sc. A și B, nr. 16 și nr. 18

Strada Mioriței: nr. 70 sc. A, B și C, nr. 72 sc. A și B

Începând cu data de 8 ianuarie 2026, persoanele cu handicap vor putea depune cerere pentru atribuirea gratuită a unui loc de parcare, înainte de lansarea licitației propriu-zise. Ulterior, autoritățile vor anunța numărul de locuri rămase neatribuite. În funcție de cerere, acestea vor fi acordate fie prin atribuire directă (dacă locurile depășesc cererile), fie prin licitație (dacă cererile depășesc numărul locurilor disponibile).

Viceprimarul Leonard Ioan Bulai a subliniat că „prima licitație este și cea mai grea, pentru că acum vedem exact în ce măsură se aplică tot ce am gândit în teorie.”

Autoritățile încurajează locuitorii din zonele menționate să urmărească calendarul oficial și să depună cererile în timp util.