Prima întâlnire de lucru (TPM) a proiectului european Go Green against climate change s-a desfășurat în perioada 12.XII-14.XII, la Colegiul „N. V. Karpen” din Bacău

În luna decembrie a acestui an, în perioada 12-14. XII. 2023, la Colegiul „N. V. Karpen” s-a derulat prima întâlnire de lucru (TPM) a Proiectului European Go Green against climate change, din axa KA220-SCH – Cooperation partnerships in school education, în parteneriat cu școli și asociații din Italia, Cehia, Portugalia, Turcia, Irlanda. Proiectul este o reală bucurie și împlinire cu atât mai mult cu cât este primul de acest tip coordonat de cadrele didactice ale colegiului. Scopul este crearea de instrumente educaționale care să promoveze conceptele de durabilitate, eco-compatibilitate și antreprenoriat pentru următoarea generație de forță de muncă, pentru a crește antreprenori verzi cu un set de abilități verzi.

În prima zi a mobilității, cei zece parteneri veniți din țările implicate în proiect au descoperit cu entuziasm și cu uimire în același timp comunitatea Karpen. S-au bucurat apoi de farmecul tradițiilor românești, specifice sărbătorilor de iarnă, puse în scenă de preșcolarii și elevii de la nivelul primar. Ziua a continuat cu un workshop „Climate Change in Busines”, susținut de trainerul Alexandru-Rareș Blănaru, Mentor Academy și de antreprenorul Laurențiu Bagdazar, de la CaloriBlock. Obiectivul principal al atelierului a fost de a dezvolta abilități și de a planifica acțiuni pentru implementarea activităților de mediu bazate pe STEAM și înființarea de spații de lucru ecologice în contextul schimbărilor climatice în afaceri.

În ziua a doua, au fost prezentate partenerilor planurile de implementare pentru următoarele patru Work Package-uri, ce se vor desfășura până în anul 2025, precum și planul de diseminare pentru toată perioada de derulare a proiectului. Astfel, în primele două zile, programul a fost intens și foarte bine organizat, după cum au mărturisit oaspeții, grație echipei de proiect coordonată de doamna profesoară Mihaela Vasiloaia, alături de domnii profesori Simona Balint și Andrei Tănăselea. De asemenea, a fost implicată în toate activitățile de proiect o întreagă echipă de cadre didactice și nedidactice din Colegiul „N. V. Karpen”, cu susținerea echipei manageriale.

Prezentarea făcută de domnul dr. Bogdan Ionuţ Tomozei, de la Complexul Muzeal de Științele Naturii „Ioan Borcea”, Bacău, în cadrul atelierului de lucru organizat în a treia zi de proiect a incitat la discuții și dezbateri în care s-a demonstrat modalitatea de a facilita creșterea gradului de conștientizare a schimbărilor climatice și protecția resurselor naturale în comunitățile locale, oferind, în același timp, un mediu de lucru ecologic și inițiative ecologice.

Astfel, prima întâlnire cu toți partenerii acestui proiect s-a încheiat cu momentul acordării certificatelor participanților la prima întâlnire de proiect: Jitka Kosařová și Tomáš Kasper (Cehia – Obchodní akademie T. G. Masaryka), Patrizia Falesiedi și Andrea Celestini (Italia – IIS Francesco Orioli), Solange Fagundes și Marlene Quintal (Portugalia – APEL – Associação Promotora do Ensino Livre), Onur Arslan și Bora Abaoglu (Turcia – ANTALYA/Manavgat Şule Muzaffer Büyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi), Magadalena Nowak și Malik Mughees (Irlanda – Work Experience Association Ltd). S-au formulat concluzii, s-au făcut aprecieri, iar partenerii au felicitat echipa de proiect pentru densitatea activităților oferite, claritatea informațiilor, dinamismul oamenilor și ospitalitatea de care s-au bucurat în cele trei zile.

În esență, această primă întâlnire a fost un succes și a reprezentat deschiderea unor punți interculturale pentru cele șase țări implicate în proiect și descoperirea unor practici sustenabile prin dezvoltarea abilităților verzi și a conștiinței ecologice în propriile comunități.