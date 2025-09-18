Prima ediție Muscle Arena Championship a adus culturismul în prim-plan la Bacău

Duminică, 14 septembrie, Teatrul de Vară „Radu Beligan” din Bacău a găzduit prima ediție a concursului de culturism Muscle Arena Championship, un eveniment de amploare organizat de Asociația Lungu Cristian pentru sport, cu sprijinul sponsorilor. Premii totale de peste 10.000 de euro au fost oferite la toate categoriile, atrăgând sportivi din întreaga țară.

Atmosfera a fost una electrizantă, iar entuziasmul participanților și al spectatorilor a contagiat întreaga sală. Evenimentul marchează prima competiție de acest gen organizată în Bacău în ultimele trei decenii, iar concurenții din alte județe au lăudat atât organizarea, cât și inițiativa.

Organizatorul, Cristian Lungu, originar din Buhuși, a fost menționat pe scenă de mai multe ori, subliniind prestigiul orașului în lumea culturismului, recunoscut atât la nivel național, cât și internațional. Felicitări au fost adresate echipei din spate și familiei Lungu: Cristi, Ancuța și Anelise, pentru contribuția lor la promovarea sportului.

Categoriile de concurs și câștigătorii

Bikini Fitness 166 cm

Locul 1: Teodora Mitu

Locul 2: Andrea Erika Ilyes

Locul 3: Dascălu Ștefania Ioana

Bikini Fitness +166 cm

Locul 1: Ana Petreanu

Locul 2: Vasilica Andreea Zamfir

Locul 3: Dedu Diana

Bikini Fitness Overall: Teodora Mitu

Wellness Overall: Arhire Corina

Men’s Physique 176 cm

Locul 1: Kristof Vlad Andrei

Locul 2: Ciuperca Sergiu Emanuel

Locul 3: Zota Bogdan

Men’s Physique +176 cm

Locul 1: Lungu Marian

Locul 2: Marcu Alexandru Marian

Locul 3: Zota Bogdan

Men’s Physique Overall: Kristof Vlad Andrei

Classic Physique 176 cm

Locul 1: Ghineț Răzvan

Locul 2: Barabule Andres George

Locul 3: Kristof Vlad Andrei

Classic Physique +176 cm

Locul 1: Sava Vasile

Locul 2: Gândila Marcus

Locul 3: Manole Ionuț Cristian

Classic Physique Overall: Ghineț Răzvan

Culturism 70 kg

Locul 1: Kristof Vlad Andrei

Locul 2: Gabriel Florin Mărculescu

Locul 3: Petru Paladiu

Culturism 80 kg

Locul 1: Barabula Andres George

Locul 2: Răzvan Ghineț

Locul 3: Radu Ștefan Darie

Culturism 90 kg

Locul 1: Cristian Ioan Berciu

Locul 2: Sava Vasile

Locul 3: Stinigută Ovidiu

Culturism 90+ kg

Locul 1: Adrian Chelba

Locul 2: Craia Răzvan

Locul 3: Iacob Hojdea

Premiu special „Best Poser”: David Dinu (Buhuși)

Culturism Overall – câștigător absolut: Adrian Chelba

Evenimentul a demonstrat că Bacău poate găzdui competiții naționale de prestigiu în domeniul culturismului, iar inițiativa organizatorilor promite să devină un reper anual pentru sportivii pasionați din întreaga țară.

