Prima ediție Muscle Arena Championship a adus culturismul în prim-plan la Bacău

Duminică, 14 septembrie, Teatrul de Vară „Radu Beligan” din Bacău a găzduit prima ediție a concursului de culturism Muscle Arena Championship, un eveniment de amploare organizat de Asociația Lungu Cristian pentru sport, cu sprijinul sponsorilor. Premii totale de peste 10.000 de euro au fost oferite la toate categoriile, atrăgând sportivi din întreaga țară.
Atmosfera a fost una electrizantă, iar entuziasmul participanților și al spectatorilor a contagiat întreaga sală. Evenimentul marchează prima competiție de acest gen organizată în Bacău în ultimele trei decenii, iar concurenții din alte județe au lăudat atât organizarea, cât și inițiativa.
Organizatorul, Cristian Lungu, originar din Buhuși, a fost menționat pe scenă de mai multe ori, subliniind prestigiul orașului în lumea culturismului, recunoscut atât la nivel național, cât și internațional. Felicitări au fost adresate echipei din spate și familiei Lungu: Cristi, Ancuța și Anelise, pentru contribuția lor la promovarea sportului.
Categoriile de concurs și câștigătorii
Bikini Fitness 166 cm
Locul 1: Teodora Mitu
Locul 2: Andrea Erika Ilyes
Locul 3: Dascălu Ștefania Ioana
Bikini Fitness +166 cm
Locul 1: Ana Petreanu
Locul 2: Vasilica Andreea Zamfir
Locul 3: Dedu Diana
Bikini Fitness Overall: Teodora Mitu
Wellness Overall: Arhire Corina
Men’s Physique 176 cm
Locul 1: Kristof Vlad Andrei
Locul 2: Ciuperca Sergiu Emanuel
Locul 3: Zota Bogdan
Men’s Physique +176 cm
Locul 1: Lungu Marian
Locul 2: Marcu Alexandru Marian
Locul 3: Zota Bogdan
Men’s Physique Overall: Kristof Vlad Andrei
Classic Physique 176 cm
Locul 1: Ghineț Răzvan
Locul 2: Barabule Andres George
Locul 3: Kristof Vlad Andrei
Classic Physique +176 cm
Locul 1: Sava Vasile
Locul 2: Gândila Marcus
Locul 3: Manole Ionuț Cristian
Classic Physique Overall: Ghineț Răzvan
Culturism 70 kg
Locul 1: Kristof Vlad Andrei
Locul 2: Gabriel Florin Mărculescu
Locul 3: Petru Paladiu
Culturism 80 kg
Locul 1: Barabula Andres George
Locul 2: Răzvan Ghineț
Locul 3: Radu Ștefan Darie
Culturism 90 kg
Locul 1: Cristian Ioan Berciu
Locul 2: Sava Vasile
Locul 3: Stinigută Ovidiu
Culturism 90+ kg
Locul 1: Adrian Chelba
Locul 2: Craia Răzvan
Locul 3: Iacob Hojdea
Premiu special „Best Poser”: David Dinu (Buhuși)
Culturism Overall – câștigător absolut: Adrian Chelba
Evenimentul a demonstrat că Bacău poate găzdui competiții naționale de prestigiu în domeniul culturismului, iar inițiativa organizatorilor promite să devină un reper anual pentru sportivii pasionați din întreaga țară.