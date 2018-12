Marcată în fiecare an în 3 decembrie, în 2018 ”Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități” a avut ca temă angajarea acestora în muncă. Prin urmare, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a organizat ieri, 3 decembrie, în județele din toată țara o bursă a posturilor vacante destinate persoanelor cu handicap, evenimentul desfășurându-se sub genericul ”Pot ce poți și tu, angajează-mă!”.

În județul nostru, această activitate a avut loc în Bacău, la Muzeul de Istorie ”Iulian Antonescu” și a fost desfășurată de către Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM), în colaborare cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, precum și cu organizațiile neguvernamentale ale persoanelor cu nevoi speciale. Scopul acțiunii a fost acela de a facilita conectarea persoanelor cu dizabilități la oportunitățile de angajare pe piața muncii.

”Acțiunea a fost binevenită. Cu acest prilej persoanele cu dizabilități au interacționat cu angajatorii. S-a creat astfel o punte între cei doi parteneri, participanții demonstrând o dată în plus că sunt persoane care își aduc contribuția la dezvoltarea societății noastre”, ne-a declarat Andreea Avram, directorul AJOFM Bacău.

Nevăzătorii se plâng

Conectarea la oportunitățile de angajare s-a realizat în cadrul bursei, dar persoanele cu dizabilități prezente și-au dorit ceva mai mult. Evident că toate au sperat ca, la bursa de ieri, să-și găsească un loc de muncă. Multe au reușit acest lucru, dar unele au plecat acasă dezamăgite.

”Sunt locuri de muncă, dar pentru persoane cu alte handicapuri, nu pentru nevăzători. Pentru noi ar fi utile posturile de ambalator produse finite sau de manipulant mărfuri, pe spații mici. Eu sunt asistent medical în balneofizioterapie și masaj, dar în sistemul bugetar nu există un asemenea post, de maseur, și nici în unitățile medicale private. Este o meserie pe care un nevăzător o poate face, dar, din păcate, nu are unde o profesa. Am lucrat patru ani ca maseur la Techirghiol, deci am o oarecare experiență. M-aș angaja și pe un alt loc de muncă oferit la bursă, dar niciunul nu se pliază pe dizabilitatea pe care o am eu”, ne-a declarat Florin Covacs.

La rândul lui, Vasile Damian, tot nevăzător, ne-a spus: ”Eu sunt calificat în confecționarea periilor și a măturilor, dar nu am găsit nimic în meseria mea. Aș vrea să lucrez și altceva, care este posibil, în funcție de dizabilitatea mea. Am fost și pe la alți angajatori, de exemplu, la o unitate de confecționarea încălțămintei, dar mi-au spus că nu au nevoie de mine”.

Laude din partea angajatorilor

Și mulți alții sunt dispuși să desfășoare alte activități decât cele pentru care s-au pregătit, numai să fie compatibile cu handicapul lor. Legat de aceasta, Laura Damian, președintele Asociației Nevăzătorilor, Filiala Bacău, ne-a declarat: ”Și eu sunt nevăzătoare, am cecitate absolută, dar nu aș fugi să lucrez și la o spălătorie. Mă interesa să văd la această bursă dacă pot fi angajată să fac etichete, afișe, pliante în sistemul Braille (alfabet specific pentru nevăzători-n.n.), dar nu am văzut asemenea oferte.

Mi-ar plăcea și telefonistă. Printre noi sunt persoane care cunosc foarte bine calculatorul, evident pe care este instalată vocea, și ar putea lucra în domeniul IT, dar există reticență din partea angajatorilor”. Totuși, angajatorii au o părere bună despre persoanele cu dizabilități.

”O bună parte dintre ele își doresc să lucreze, mai mult față de cele care nu au nicio problemă de sănătate. Cei care au o dizabilitate au o dorință mai mare de a munci și se mulțumesc, pentru început, cu salariul minim pe economie. Din punct de vedere al pregătirii lor profesionale, este în ordine. Au mai lucrat în diferite domenii, deci au o anumită experiență profesională”, ne-a spus Simona Simon, reprezentanta unuia dintre angajatorii prezenți la bursă cu oferte de muncă.

Un argument în plus pentru încadrarea persoanelor cu handicap ar fi acela că, potrivit art.85 din Legea 76/2002, cei care le angajează beneficiază de o subvenție de 2.250 lei/lună pentru fiecare angajat din acest grup, timp de un an.