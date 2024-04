Prima activitate de tip LTTA în cadrul proiectului european Go Green against climate change  s-a desfășurat în luna aprilie, la Colegiul „N. V. Karpen” din Bacău

În perioada 8-12 aprilie, la Colegiul „N. V. Karpen”, s-a derulat a doua mobilitate a Proiectului European Go Green against climate change, din axa KA220-SCH – Cooperation partnerships in school education. De această dată, s-a desfășurat prima activitate de tip LTTA: „Învățare, predare, formare”, la care au participat 24 de reprezentanți, 8 profesori și 16 elevi din țările partenere: Italia, Cehia, Portugalia și Turcia.

Prima zi a mobilității s-a deschis cu un joc, ,,Găsește-ți coechipierii români”, prin care elevii din țările partenere au urmărit indiciile oferite și au căutat partenerii români prin clase, în vederea constituirii echipelor de lucru pentru întreaga săptămână. Partea cea mai importantă a zilei a vizat deschiderea expoziției climatice, realizată timp de trei luni de către 20 de elevi ai colegiului, împărțiți în cinci echipe coordonate de domnii profesori Virgil Vatră, Ioana Bereczki, Mirela Budală, Elena Frigură, Roxana Lăcătușu, Alina Paraschiv, Simona Balint, Mihaela Vasiloaia, Andrei Tănăselea, Adina Coșescu și ing. Daniela Andronic. Expoziția climatică a însemnat recrearea unor ecosisteme, precum: Grupul vestic al Bucegilor, Munții Caraiman, accesul pe platoul către Sfinx și Babele, dealurile Niculițel, lacul II Ciric din Iași, sudul dealurilor Tulcei spre Laguna Razelm, respectiv Lacul Murighiol, Câmpia Siretului Inferior, zona Adjudului Vechi. Prin prezentările realizate de elevi și de coordonatori, s-au evidențiat factorii care condiționează dezvoltarea acestor ecosisteme și s-a subliniat amprenta societății omenești asupra lor, respectiv transformările elementelor de mediu: vegetație, soluri și modelarea reliefului. De asemenea, s-a realizat și un terariu al mediului ecuatorial cu scopul de a observa recircularea apei de către plante și evidențierea fenomenului evapotranspirației. La deschiderea expoziției climatice au fost prezente doamnele inspectoare, prof. Lavinia Misăilă, inspector școlar general adjunct, și prof. Ioana-Mirela Cojocaru, inspector școlar pentru Proiecte educaționale, care au felicitat echipele și modul în care proiectul contribuie la dezvoltarea competențelor ecologice pentru un mediu verde și a conștiinței ecologice. A doua parte a zilei s-a încheiat simetric, tot sub semnul jocului „Scavenger Hunt”, iar elevii au descoperit locuri, obiective turistice, diverse atracții în Bacău, cu ajutorul mentorilor români.

Ziua a doua a vizat petrecerea timpului în natură în vederea descoperirii ecosistemelor munților Hășmaș printr-o excursie de studiu, respectiv o drumeție pe Muntele Suhardul Mic. În cea de-a treia zi, partenerii, alături de elevii și profesorii din proiect, au făcut o vizită de studiu de la Hidrocentrala din Galbeni și la Stația meteo Bacău.

Joi, în ziua a patra a mobilității, oaspeții au participat la o vizită de studiu și un atelier de lucru despre schimbările climatice la Muzeul de Științele Naturii din Bacău, apoi la o altă vizită de studiu la Observatorul Astronomic. Partea a doua a zilei a presupus organizarea unui joc privind schimbările climatice, prin care s-a dorit o simulare a unei sesiuni ONU în care șase grupe de interese (industrie, agricultură, tehnologie, guvernele statelor membre) au căutat soluții ca să încetinească încălzirea globală, să reducă acea creștere a temperaturii de la 2 grade Celsius la 1,5. Fiecare grupă a expus o soluție, după care a negociat cu celelalte grupe pentru a atinge și dezideratul, și propriile interese, la final, ajungându-se la un consens. Grupele au fost mixte: au avut în componență membri din fiecare țară participantă și au fost formate prin tragere la sorți. Jocul are la bază o platformă pe care se putea simula efectul fiecărei soluții propuse.

În ultima zi a mobilității, cu ajutorul Centrului Regional de Ecologie, la Șerbănești, a avut loc o activitate practică, plantarea de copaci, după care a urmat momentul acordării certificatelor participanților la prima activitate de tip LTTA.

Astfel, programul a fost intens și foarte bine organizat, după cum au mărturisit oaspeții, grație echipei de proiect coordonată de domnii profesori Mihaela Vasiloaia, Simona Balint și Andrei Tănăselea. De asemenea, la realizarea activităților proiectului au participat și alte cadre didactice și nedidactice ale Colegiului „N. V. Karpen”, cu susținerea echipei manageriale, elevi voluntari și elevi de la Radio Adolescența.

În esență, această primă activitate de tip LTTA a fost un succes și a reprezentat o reală resursă de învățare pentru partenerii din cele patru țări, contribuind la creșterea gradului de conștientizare a schimbărilor climatice.

