În acest sfârşit de săptămână, jandarmii din cadrul Postului Montan Slănic Moldova vor desfăşura activităţi specifice de prevenire. Activitatea jandarmilor va consta în informarea turiştilor cu privire la principalele aspecte de interes referitoare la prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, modul de deplasare pe traseele montane, respectarea indicaţiilor pe aceste trasee şi solicitarea sprijinului în cazul unor situaţii de urgenţă. Având în vedere condiţiile meteorologice din această perioadă a anului, jandarmii de la Postul Montan Slănic-Moldova şi de la Postul Staţiune Balneoclimaterică Târgu Ocna, din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Bacău şi-au intensificat acţiunile în zona de competenţă şi în mod deosebit acolo unde este posibil să se producă evenimente, fiind pregătiţi să intervină în situaţii de urgenţă, dar şi în cazul constatării unor abateri de la normele legale. Jandarmii montani acţionează zilnic în cele două staţiuni din judeţul Bacău pentru menţinerea unui climat de linişte, prevenirea şi combaterea infracţiunilor, precum şi pentru salvarea şi evacuarea turiştilor aflaţi în dificultate. Pentru a evita situaţiile nedorite, jandarmii montani sfătuiesc turiştii să aibă în vedere următoarele recomandări: • să se informeze asupra itinerariului propus, gradului de dificultate, condiţiilor climaterice locale, să consulte prognoza meteo înainte de a pleca în drumeţii; • să aibă echipament adecvat zonei de munte; • să folosească numai traseele marcate şi să urmărească marcajele de pe traseu; • în caz de accident să anunţe Jandarmeria Montană (apelând la numărul unic de urgenţă 112) specificând următoarele: datele de identificare ale persoanei care anunţă, ce s-a întâmplat, câte persoane au nevoie de ajutor şi locul unde sunt persoanele aflate în dificultate. Structurile montane ale Jandarmeriei Române sunt specializate, pregătite şi dotate în vederea exercitării atribuţiilor privind misiunile de menţinere a ordinii publice în zonele montane şi pe traseele turistice; aceste structuri participă la prevenirea şi combaterea încălcărilor prevederilor normelor legale, căutarea şi salvarea persoanelor care se află în pericol. Jandarmii montani pot fi solicitaţi să intervină în situaţii de urgenţă la numărul 112 !

