Prețurile au crescut cu peste 7% față de anul trecut și cu aproape 6% față de începutul anului

Prețurile de consum la nivel național au înregistrat creșteri semnificative în luna iulie 2025, potrivit datelor publicate de Direcția Județeană de Statistică Bacău.

Indicele prețurilor de consum (IPC) arată că, în medie, prețurile au fost mai mari cu 5,84% față de luna decembrie 2024 și cu 7,84% față de iulie 2024.

Pe categorii de produse și servicii, situația se prezintă astfel:

Mărfuri alimentare: +5,07% față de decembrie 2024 și +7,67% față de iulie 2024;

Mărfuri nealimentare: +6,67% față de decembrie 2024 și +8,18% față de iulie 2024;

Servicii: +5,16% față de decembrie 2024 și +7,33% față de iulie 2024.

Creșterile se resimt în toate sectoarele, cele mai mari scumpiri fiind înregistrate la mărfurile nealimentare, unde prețurile au depășit nivelul de acum un an cu peste 8%.