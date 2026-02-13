Președintele CJ cere repetarea votului privind achiziția Casei Pătrășcanu

Președintele Consiliului Județean (CJ) Bacău, Cristina Breahnă-Pravăț, a lansat un apel către consilierii județeni și către comunitatea locală pentru reluarea votului de principiu privind oportunitatea achiziționării de către CJ a imobilului cunoscut sub denumirea „Casa Pătrășcanu”, edificiu cu valoare de monument istoric situat în inima orașului Bacău.

„Avem în față oportunitatea de a decide împreună dacă imobilul cunoscut cu denumirea de «Casa Pătrășcanu» trebuie readus în patrimoniul public al Bacăului și ce destinație trebuie să-i acordăm acestei clădiri pentru a servi cu adevărat interesul comunității noastre,” a transmis Breahnă-Pravăț într-o declarație publică, subliniind necesitatea consultării opiniei cetățenilor cu privire la viitorul destinației: cultural, educațional, administrativ sau pentru alte proiecte de utilitate publică.

Președintele CJ a arătat că, la ultima ședință ordinară, nu toți consilierii județeni au oferit un vot favorabil achiziției imobilului, ceea ce face esențială o nouă exprimare a voinței politice a forului decizional, dar și includerea vocilor comunității în procesul decizional. „Este esențial ca deciziile luate de Consiliul Județean Bacău să țină cont de vocea băcăuanilor,” a afirmat aceasta, argumentând că viitorul Casei Pătrășcanu trebuie scris respectând opinia băcăuanilor.

Casa Pătrășcanu este un monument istoric construit în perioada interbelică, între anii 1932–1936, pe strada Vasile Alecsandri din municipiul Bacău.

Impozantul imobil a aparținut istoricului Dumitru D. Pătrășcanu, tatăl omului politic băcăuan Lucrețiu Pătrășcanu, executat în 1954 la penitenciarul Închisoarea Jilava, în urma unui proces politic.

Considerată astăzi monument istoric, clădirea a fost construită în perioada interbelică de arhitectul Georgel Chiteascu, la solicitarea familiei Pătrășcanu.

Naționalizată după instalarea regimului comunist, casa a fost utilizată, timp de decenii, de reprezentanți ai nomenclaturii locale, între care Ioan Bogdan Băluță, Alexandrina Găinușe și Gheorghe Tănase.

După 1989, imobilul a intrat în proprietatea controversatului om de afaceri Sorin Ovidiu Vântu. În clădire au funcționat, de-a lungul anilor, instituții bancare – inclusiv Banca Românească de Scont (inițial Banca Comercială ASTRA) –, un cazinou și, pentru o perioadă, serviciul de stare civilă.

De numele „Casei Pătrășcanu” a fost legată și activitatea companiei Petromservice, firmă asociată în trecut cu Petrom, ulterior redenumită PSV Company.