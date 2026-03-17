Premiu I și calificare la etapa națională pentru un elev al Colegiului „Gheorghe Vrănceanu”

Un elev al Colegiului Național „Gheorghe Vrănceanu” din Bacău a obținut locul I la etapa județeană a Olimpiadei Naționale Interdisciplinare „Științele Pământului”, calificându-se la faza națională a competiției.

Potrivit reprezentanților unității de învățământ, Alexandru-Ioan Jicu s-a clasat pe prima poziție, în urma unei performanțe care i-a asigurat participarea la etapa națională.

Tot în cadrul competiției, elevul Ștefan Chirileasa a obținut mențiune, ocupând locul al IV-lea la nivel județean.

Rezultatele au fost obținute sub coordonarea unei echipe de profesori din mai multe discipline: biologie – Florentina Dinu și Daniela Hușcă, chimie – Marinela Bușteagă, fizică – Delia Pintilie și Florin Curbăt, geografie – Doina Leonte.

Reprezentanții colegiului au transmis felicitări elevilor pentru rezultatele obținute, subliniind că performanțele confirmă nivelul ridicat de pregătire și interesul pentru științele exacte.

Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” din Bacău își consolidează astfel tradiția rezultatelor bune la competițiile școlare, inclusiv în cadrul olimpiadelor interdisciplinare.