Premierul Bolojan i-a convocat pe primari, dar nu a mai apărut la întâlnire. Primarul Bacăului: „Nu-mi explic de ce, sper să nu fi avut un accident”

Ieri, la ora 16.00, la sediul Guvernului, ar fi trebuit să aibă loc o discuție de etapă între premierul Ilie Bolojan și 16 primari și șefi de consilii județene, convocați la București pentru a dezbate detaliile Reformei administrative. Întâlnirea a avut loc, dar fără inițiatorul ei: premierul. Primarul municipiului Bacău, Lucian Viziteu, a declarat că nu își explică absența șefului Executivului.

„Sper că domnul Bolojan nu a avut niciun accident sau altceva, pentru că nu-mi explic de ce nu a venit la întâlnirea pe care el a convocat-o. Eu am făcut 10 ore dus-întors pe drum. Problema e că tot ce s-a discutat e posibil să nu aibă nicio relevanță, pentru că premierul e posibil să aibă alte idei”, a transmis Viziteu, pentru Gândul.

În lipsa lui Bolojan, discuțiile – care au durat peste două ore – au fost conduse de ministrul Dezvoltării, Cseke Attila. La masa rotundă s-au aflat și ministrul Mediului, Tánczos Barna, dar și secretarul general al Guvernului, Marian Neacșu. Potrivit participanților, vicepremierul Cseke a repetat în permanență: „Eu sunt de acord, dar să se țină cont că nu e părerea premierului!”

Imaginea centrală a ședinței a fost, însă, un scaun gol, așezat în mijlocul mesei, pe care trona cartonul cu numele „Ilie Bolojan”. Oficialii prezenți au fost anunțați încă de la început că „e posibil să ajungă și premierul”, dar locul a rămas neatins până la final.

Contactat de Gândul, premierul Ilie Bolojan a respins acuzațiile și a precizat că el nu a convocat întâlnirea:

„Întâlnirea a fost convocată de Cseke Attila și nu aveam cum să ajung pentru că eram la o ședință la Parlament, care s-a terminat la ora 17.30”, a declarat Bolojan, în exclusivitate.

Astfel, între explicațiile edililor și poziția oficială a premierului persistă o discrepanță: primarii susțin că au fost chemați de însuși șeful Guvernului, în timp ce acesta afirmă că nu a avut nicio implicare directă.

Situația ridică semne de întrebare legate de comunicarea dintre Guvern și administrațiile locale, dar și de felul în care este gestionată una dintre cele mai sensibile teme ale momentului: Reforma administrativă.