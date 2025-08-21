Premierea șefilor de promoții din Dărmănești

Orașul Dărmănești a fost în mare sărbătoare weekendul trecut, marcând Zilele Orașului. Pe lângă concerte și alte activități cultural-artistice, la Centrul de zi pentru persoane vârstnice din localitate a avut loc și o premiere a celor mai buni elevi de la școlile din oraș.

Acest eveniment se desfășoară anual, de această data fiind la ediția a IX-a.

Patru elevi au fost recompensați de către Primărie pentru rezultatele obținute în anul școlar anterior, suma primită de fiecare copil fiind de 1.000 de lei. Cei patru premiați sunt: Vrenceanu Miruna Ștefania – șefa de promoție a Liceului Tehnologic Dărmănești, Mititelu Dumitru Teodor – de la gimnaziul Liceului Tehnologic, Mocanu Denisa de la Școala Gimnazială Nr.2 și Cojocaru Gheorghe Neculai – șeful de promoție de la Școala Plopu.

„Următorul eveniment pentru școala noastră va fi inuaugurarea clădirii reabilitate prin PNRR, care va avea loc la deschiderea noului an școlar”, a declarat prof. Maria Asandei, director la Liceul Tehnologic Dărmănești.