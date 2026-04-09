Premieră în sistemul medical public: secție SMART cu monitorizare inteligentă a pacienților la Spitalul Buhuși

Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” din Buhuși a implementat prima secție SMART dintr-un spital public din România, un proiect de digitalizare a serviciilor medicale care utilizează sisteme inteligente de monitorizare non-invazivă a pacienților. Inițiativa a fost evidențiată inclusiv pe pagina oficială a Consiliului Județean Bacău și este considerată un reper pentru modernizarea sistemului medical din țară.

Proiectul presupune utilizarea unor tehnologii inteligente care permit detectarea automată a căderilor, monitorizarea continuă a parametrilor vitali și transmiterea de alerte în timp real către personalul medical. Sistemele contribuie la creșterea siguranței pacienților și la eficientizarea actului medical, oferind personalului medical informații rapide și precise despre starea acestora.

Prin implementarea acestei secții SMART, Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși a fost recunoscut la nivel european drept exemplu de bună practică în integrarea tehnologiilor digitale în serviciile medicale publice.

Proiectul a fost prezentat în cadrul unei întâlniri organizate de Consiliul Județean Bacău cu stakeholderi locali și regionali, desfășurată în cadrul proiectului european AI4Citizens – Supporting Ethical and Effective AI Governance in European Cities and Regions, finanțat prin programul Interreg Europe 2021–2027.

Inițiativa urmărește îmbunătățirea politicilor publice privind digitalizarea și utilizarea responsabilă a inteligenței artificiale în administrația publică, prin schimb de bune practici între mai multe regiuni europene din Finlanda, Țările de Jos, Italia, Letonia și România.

La întâlnire au participat reprezentanți ai administrației publice locale, ai mediului academic, ai mediului privat și ai instituțiilor publice interesate de dezvoltarea soluțiilor digitale și de utilizarea inteligenței artificiale în domenii precum sănătatea, educația sau administrația publică.

Printre participanți s-au numărat reprezentanți ai Spitalului „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși, ai Spitalului Județean de Urgență Bacău, ai Primăriei Buhuși, Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, Aeroportului Internațional „George Enescu” Bacău, DGASPC Bacău, precum și reprezentanți ai unităților de învățământ din județ care implementează proiecte în domeniul inteligenței artificiale, alături de reprezentanți ai mediului privat și ai departamentelor de specialitate din cadrul Consiliului Județean Bacău.

În cadrul întâlnirii a fost prezentat stadiul proiectului AI4Citizens, dar și exemple de soluții bazate pe tehnologii SMART și inteligență artificială dezvoltate sau testate în județul Bacău.

Reprezentanții Consiliului Județean au subliniat că reuniunea a reprezentat un pas important în procesul de consultare și colaborare la nivel regional, contribuind la identificarea oportunităților de utilizare a inteligenței artificiale în administrația publică și la consolidarea cooperării dintre instituțiile publice, mediul academic și sectorul privat.

Prin participarea în proiectul AI4Citizens, Consiliul Județean Bacău își propune să contribuie la dezvoltarea unor politici publice inovatoare și la valorificarea tehnologiilor emergente pentru îmbunătățirea serviciilor oferite cetățenilor.