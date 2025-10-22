Pregătirea spațiului exterior pentru iarnă: foișorul, balansoarul și cortul de grădină

Pe măsură ce vremea se răcește, este important să te ocupi de pregătirea spațiului exterior pentru sezonul rece. Un foișor de lemn, un balansoar de grădină și un cort de grădină pot rezista ani la rând dacă le acorzi întreținerea corectă înainte de iarnă. Lemnul, metalul și materialele textile au nevoie de protecție specifică împotriva umezelii și a temperaturilor scăzute.

Primul pas este să cureți temeinic suprafețele. Un foișor din lemn acumulează praf, frunze și urme de murdărie pe parcursul verii, iar aceste reziduuri pot afecta finisajul dacă rămân peste iarnă. Folosește o perie moale sau o lavetă umedă pentru a îndepărta impuritățile, iar apoi lasă lemnul să se usuce complet.

Dacă observi fisuri, zone decolorate sau urme de mucegai, este recomandat să aplici un strat de lac protector. Un foișor de lemn trebuie tratat periodic cu soluții de protecție împotriva umezelii și a razelor UV, iar toamna este momentul potrivit pentru această operațiune. În felul acesta, materialul nu va crăpa și nu se va deforma din cauza alternanței dintre frig și umiditate.

În cazul în care foișorul are acoperiș din șindrilă bituminoasă, tablă sau policarbonat, verifică fixările. O mică infiltrare de apă în timpul iernii poate deteriora structura lemnului. Asigură-te că scurgerile sunt curate și că apa se poate evacua ușor. Dacă ai un foișor de lemn deschis, poți acoperi lateralele cu prelate sau folii transparente pentru a-l proteja de vânt și zăpadă.

Un alt aspect important este mobilierul amplasat în interiorul foișorului. Scaunele și mesele pot fi depozitate într-un loc uscat sau acoperite cu huse impermeabile. În felul acesta, vei prelungi durata de viață a întregului ansamblu și vei reduce efortul de curățare în primăvară.

Îngrijirea balansoarului de grădină și a cortului de grădină

La fel ca foișorul, și un balansoar de grădină are nevoie de atenție specială înainte de venirea frigului. În primul rând, trebuie curățat complet – atât cadrul, cât și pernele sau copertina. Dacă balansoarul are structură metalică, verifică punctele de îmbinare și îndepărtează eventualele urme de rugină. Poți aplica un strat subțire de vopsea sau spray protector pentru metale, care previne coroziunea.

Dacă ai un balansoar de grădină din lemn, tratamentul este similar cu cel aplicat unui foișor. Lemnul trebuie curățat, uscat și lăcuit, astfel încât să nu absoarbă umezeala. Pernele trebuie spălate și depozitate într-un spațiu ferit de frig și umezeală. Este esențial să le lași complet uscate înainte de depozitare, pentru a evita mucegaiul.

Poți acoperi balansoarul cu o husă specială, mai ales dacă îl lași afară. O husă impermeabilă previne deteriorarea țesăturii și pătrunderea zăpezii. În cazul în care ai loc, cel mai bine este să muți balansoarul de grădină într-un garaj sau într-o magazie până la primăvară.

În ceea ce privește cortul de grădină, acesta necesită o pregătire ușor diferită. Materialul textil este sensibil la umiditate, iar structura metalică se poate deteriora dacă nu este curățată corect. Începe prin a-l demonta complet, dacă modelul permite acest lucru. Curăță fiecare componentă, usucă bine prelata și depozitează totul într-un loc ventilat.

Dacă nu vrei să demontezi cortul de grădină, asigură-te că este bine ancorat și acoperit cu o folie suplimentară de protecție. Zăpada acumulată pe acoperiș poate deforma structura, așa că este important să o îndepărtezi periodic. Totodată, nu lăsa obiecte grele sprijinite de cort, deoarece pot slăbi tensiunea materialului.

Un cort de grădină de calitate poate fi folosit mulți ani dacă îl protejezi corespunzător. Cel mai frecvent motiv pentru care aceste structuri se deteriorează este depozitarea incorectă – fie materialul este pliat umed, fie structura metalică rămâne în contact cu umezeala. De aceea, asigură-te că toate piesele sunt curate, uscate și ambalate individual înainte de a le depozita.

Recomandări generale pentru întreținerea spațiului exterior

Indiferent dacă ai un foișor de lemn, un balansoar de grădină sau un cort de grădină (sau toate!), cheia durabilității este întreținerea constantă. Chiar dacă par rezistente, toate aceste elemente sunt expuse la variații de temperatură, ploi, vânt și zăpadă.

Verifică periodic starea lemnului, a metalului și a materialelor textile. Un foișor de lemn tratat anual cu soluții de protecție va arăta bine timp îndelungat. Un balansoar de grădină bine depozitat nu își pierde stabilitatea, iar un cort de grădină păstrat în loc uscat va fi la fel de solid ca în prima zi.

Pe timpul iernii, încearcă să nu lași obiecte grele sprijinite de structuri exterioare. De exemplu, o lopată, un sac de nisip sau mobilier depozitat lângă foișorul de lemn pot provoca deformări sau zgârieturi.

În primăvară, verifică fiecare element înainte de a le folosi din nou. Montează balansoarul de grădină și cortul de grădină doar după ce te asiguri că nu au apărut urme de rugină, fisuri sau mucegai. Curățarea preventivă și reîmprospătarea stratului de protecție sunt pași simpli, dar importanți pentru o durată de viață mai lungă.