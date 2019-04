Toate deconcentratele din județ care au atribuții de control s-au pregătit pentru Paște cu un plan de acțiuni pe care l-au prezentat prefectului Maricica Luminița Coșa.

„Ca în fiecare an, am discutat în Colegiul Prefectural și am dispus un plan de măsuri care se aplică în perioada Sărbătorilor Pascale. Acest plan are două componente: prima vizează paza, siguranța cetățenilor și a lăcașurilor de cult pentru evitarea incendiilor, iar a doua, sănătatea populației. În acest domeniu vor acționa Direcția de Sănătate Publică, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor și Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorului”, a declarat Maricica Luminița Coșa, prefectul județului Bacău.

Jandarmii și polițiștii vor fi prezenți în zonele aglomerate, în cele cunoscute ca având grad ridicat de infracționalitate, dar și în apropierea liceelor și școlilor, vor urmări combaterea comerțului ilegal cu produse accizabile – alcool și tutun -, a furturilor din mijloacele de transport public, vor combate cerșetoria, vagabondajul și prostituția. De asemenea, vor fi prezenți în stațiuni și în zonele de agrement, urmărind, pe lângă prevenirea celorlalte infracțiuni, ca activitățile de picnic să nu încalce legea. În zilele Paștelui Catolic și Ortodox, în atenția jandamilor se vor mai afla bisericile și cimitirele.

Verificări în piețe, patiserii și supermarketuri

Inspectoratul pentru Situații de Urgență va lua măsuri de prevenire și stingere a incendiilor și de intervenție rapidă în orice situație periculoasă pentru cetățeni. Medicii, inspectorii și comisarii pentru protecția consumatorilor vor face verificări pe traseul alimentelor de la producător la cumpărător. Vor fi controlate piețele agroalimentare, târgurile de animale, unitățile de procesare a cărnii și laptelui, mijloacele de transport, depozitele de alimente, supermarketurile, laboratoarele de cofetărie și patiserie, abatoarele și pescăriile.

Inspectorii vor verifica dacă este curat, dacă vitrinele frigorifice funcționează, dacă există documente de proveniență, dacă angajații sunt cu analizele la zi etc. Pe scurt, vor fi urmărite toate aspectele legate de igienă, sănătate și legalitate pe întreg lanțul, de la modul în care sunt fabricate alimentele, ambalate, etichetate și transportate până la raft, dar și condițiile în care sunt păstrate și comercializate.