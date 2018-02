Alertată de cazurile de pestă porcină africană apărute în România, Ucraina și Republica Moldova, Prefectura Bacău i-a convocat pe membrii Centrului Local de Combatere a Bolilor în sala mare a Palatului Administrativ. Ședința a fost condusă de Maricica Luminița Coșa, prefectul județului, în calitate de președinte al Unității Locale de Decizie, și subprefectul Valentin Ivancea. „În județul Bacău a fost efectuată o analiză de risc ce a determinat întocmirea unui program de măsuri de prevenție și a unui plan de contingență al județului”, arată Maricica Luminița Coșa. Programul de prevenire a fost prezentat de reprezentanții Direcției Sanitar-Veterinare, după care au avut loc discuții cu privire la riscuri. Între altele, s-a precizat că virusul poate fi introdus odată cu deșeurile menajere aruncate de cetățenii aflați în tranzit. „Aspectul pozitiv îl reprezintă faptul că virusul nu se transmite la om”, au adăugat experții DSV. Planul de contingență al județului Bacău vizează întărirea măsurilor de informare și protecție a populației, implicarea autorităților în acțiuni de identificare a posibilelor cazuri și eradicarea virusului, instruirea medicilor din fermele de porcine, informarea primăriilor cu privire la măsurile de prevenire și combatere a pestei, intensificarea măsurilor în scopul respectării stricte a igienei în spațiile în care se comercializează și se consumă carne de porc. „O atenție deosebită va fi acordată târgurilor de animale de pe teritoriul județului Bacău”, a declarat prefectul și a solicitat o situație la zi a târgurilor din județul Bacău și autorizarea lor. 0 SHARES Share Tweet

