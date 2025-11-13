Prea multe incendii

Observ cu îngrijorare că, odată cu apropierea sezonului rece, numărul incendiilor de locuință crește alarmant, în special în mediul rural. În ultimele săptămâni am aflat despre mai multe cazuri în care aceste incendii au provocat pagube materiale semnificative și chiar victime omenești. Este o realitate tristă care, din păcate, se repetă an de an.

Motivul principal al acestor tragedii este, în mare parte, neglijența în folosirea sobelor și a cosurilor de fum. Mulți oameni nu le curăță corespunzător, iar acumularea de funingine sau jar duce la izbucnirea flăcărilor. Este o situație care ar putea fi prevenită în mare măsură, dacă ar exista mai multă responsabilitate și vigilență în gospodării.

Un alt factor frecvent este neatenția la jarul căzut din sobă. În grabă sau din obișnuință, oamenii nu iau măsuri simple de siguranță: nu păstrează distanța față de materiale combustibile sau nu folosesc suporturi adecvate pentru jar. De multe ori, acest mic gest neglijat poate declanșa un dezastru de proporții.

Cred că autoritățile locale și mass-media ar trebui să intensifice campaniile de prevenire a incendiilor, mai ales în zonele rurale. Educația, sfaturile practice și verificările periodice pot salva vieți și gospodării. În plus, implicarea comunității este esențială: vecinii trebuie să fie atenți și să intervină preventiv atunci când observă pericole.

În final, îmi doresc ca aceste tragedii să fie prevenite prin conștientizare și responsabilitate. Nu este nevoie decât de puțină atenție și de respectarea regulilor simple de siguranță, iar astfel putem reduce semnificativ numărul incendiilor care, din păcate, încă fac victime în comunitățile noastre.

George I.

