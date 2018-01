În ultimii ani a șocat maniera în care medici cu o foarte bogată activitate, unii dintre ei chiar pionieri în domeniu, au fost târâți în mocirlă. Vorbim de doctori care s-au ocupat de transplant hepatic, renal, specialiști în cardiologie, ortopedie pedriatie, urologie. Domenii în care există speranța că pacienții pot fi „reparați”, totul depinzând, însă, de dotări, știință și donatori. Adică de bani. Mai puțini în România, mult mai mulți, în străinătate. Rezultatul acestei cruciade a fost că România a rămas în pom în privința transplaturilor și a unor operații extrem de costisitoare, pacienții români fiind tratați la clinici din străinătate, pe bani mulți. Nu am pretenția că dețin lista completă, dar dacă ne uităm pe scandalurile din ultimii ani, putem vedea că o seamă de profesori au fost ținta unor campanii de presă ostile. Profesorul Ionel Sinescu, unul dintre pionierii transplantului renal în România, a fost acuzat de „autoplagiat”. Scandalul s-a finalizat cu o decizie a tribunalului care l-a achitat, însă profesorul Sinescu a părăsit Spitalul Fundeni. Profesorul Irinel Popescu, cel care a realizat primul transplant de ficat în România, a fost acuzat de DNA de… abuz în serviciu. Profesorul Grigore Tinică, considerat a fi unul dintre cei mai buni cardiologi din Europa, a fost acuzat de fals intelectual și abuz în serviciu de DNA, în scandalul a două proiecte europene. Profesorul Adrian Covic, nefrolog cunoscut pe plan internațional, a fost acuzat de ANI că nu-și poate justifica averea și se judecă de ani de zile pe această tema. Profesorul Gheorghe Burnei, specialist în ortopedie pediatrică, a fost acuzat că a făcut experimente pe copii și avea oase de copil în frigider. I s-a interzis să mai profeseze, copiii cu probleme fiind operați, acum în străinătate. Ultimul, dar nu cel din urmă, profesorul Mihai Luncan, chirurg urolog, a fost la un pas de arestare pentru o poveste extrem de încâlcită, însă judecătorii au constatat că „dovezile” DIICOT erau extrem de subțiri și au refuzat solicitarea. Sunt doar câteva dintre cazuri, e posibil să mai fie. Ce au în comun aceste nume este că, după ce au fost acuzați de diferite persoane sau instituții, activitatea lor a fost, în general, blocată iar pacienții, îndreptați spre clinicile străine. Nu vreau să spun că ar exista un complot care urmărește distrugerea medicinii românești și mulsul banilor de la Guvern pentru tratarea pacienților în străinătate, dar nici nu cred în asemenea coincidențe. 11 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.