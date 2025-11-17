„Prea multe animale moarte pe străzi”

Zilele acestea am observat un lucru care m-a cutremurat și care cred că merită spus public. Atât în Bacău, cât și în localitățile din jur, am văzut un număr alarmant de animale moarte pe marginea drumurilor — ucise de mașini.

În mediul rural, cele mai multe victime sunt câinii. În oraș, pisicile. Pe o stradă din Bacău am găsit chiar două pisici omorâte la doar câțiva metri una de cealaltă. Și nu pot să nu mă întreb: ce viteză poate să fi avut o mașină dacă șoferul nu a observat — nu una, ci două animale?

Iar în sate, unde viteza ar trebui să fie cel mult 50 km/h, cum se face că mașinile nu pot evita un câine care traversează?

Da, trăim în „epoca vitezei”, dar asta nu este și nu va fi niciodată o scuză. Azi e o pisică lovită de un șofer vitezoman. Mâine poate fi un copil.

Uităm că există o componentă preventivă esențială a condusului: să fim atenți, să anticipăm, să ne așteptăm la neașteptat. Drumurile nu sunt doar pentru mașini; sunt spații comune în care responsabilitatea fiecărui șofer poate salva vieți — fie ele animale sau oameni.

Consider că este momentul să ne oprim, la propriu și la figurat, și să reflectăm la modul în care conducem. Pentru că nepăsarea de azi poate deveni tragedia de mâine.

Un cititor revoltat

