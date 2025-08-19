Prea mult zgomot în oraș!

Am citit cu interes articolul referitor la cei care fac zgomot și deranjează vecinii cu boxe, dar nu numai, ci și un fenomen care a luat amploare în rândul automobiliștilor și motocicliștilor, despre care nu spune nimeni nimic.

Odată cu venirea sezonului cald apar motocicliști cu tobe „meșterite” special să facă un zgomot infernal, dar și cei cu mașini.

În week-end, pe arterele principale – 9 Mai, Republicii, Ștefan cel Mare – e un fel de întrecere spre seară, după ora 20, cine huruie mai tare.

Cine nu mă înțelege și stă într-o zonă mai retrasă, tare aș vrea să-i treacă câțiva din ăștia pe sub geam pe la două dimineața!

Baltă Gheorghe

